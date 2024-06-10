نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وائل جسار يروج لأحدث حفلاته الغنائية في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج النجم وائل جسار لحفله الغنائي الجديد، والمقرر إحياؤه في شرم الشيخ ضمن حفلات عيد الأضحى 2024، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشارك "جسار" مقطع فيديو، وعلق عليه قائلا :"منتظركم بحفل عيد الأضحى بشرم الشيخ في مصر بتاريخ 19-6 وكل عام وأنتم بخير".

آخر أعمال وائل جسار

في سياق آخر، يذكر أن آخر أعمال الفنان وائل جسار الفنية، أغنية "كل وعد"، الذي طرحها خلال الفترة الماضية عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وحققت نجاحا كبيرا وانتشارا واسعا.

تفاصيل أغنية "كل وعد"

أغنية "كل وعد" من كلمات رفيق نجيب، وألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساج وماستر وسام عبد المنعم، جيتار أحمد حسين، منتج منفذ رامز سليمان، وإخراج الكليب نور سالم.

جاءت كلمات الأغنية:



كل وعد وعدته لك هوفيه لك متخافيش، كل حلم هيجي وقته وبأوانه متقلقيش، مش هقصر يوم معاكي صدقيني، اجمدي ده أنا بقوى بيكِ ما تضعفيش، انت نفسك كنتِ حلم في يوم حلمته.