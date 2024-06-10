نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيسكا شاستين تحتفل بعرض The knife في واشنطن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حضرت النجمة جيسكا شاستين للعرض الخاص لفيلمها الجديد الذي يطرح بعنوان The Knife في العاصمة الأمريكية واشنطن.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من حضور جيسكا للعرض الخاص للفيلم الجديد، ضمن فعاليات مهرجان Tribeca Film Festival السينمائي.

وكانت قد وقعت جيسكا شاستين عقدًا للظهور في بطولة عمل تليفزيوني جديد من انتاج شبكة أبل بلص، يطرح بعنوان The Savant.

ووفق صحيفة ديلي ميل، هذا المسلسل سيتم إنتاجه بأسلوب المسلسل القصير، وستجسد به شاستين شخصية محقق سري.

المسلسل ستستوحى قصته من رواية للكاتب Andrea Stanley طرحت في عام 2019 بنفس العنوان، وسيشارك في إنتاجه مليسا جيمس.

مشاريع دراما جديد

وضمن أحدث أعمال الدراما التي طرحت مؤخرًا في هوليوود، مسلسل بعنوان Unstable، المسلسل من المقرر طرحه للعرض خلال عام 2023 الجاري، ويضم في بطولته جون اوين لو وراشيل مارش وآرون برانش.

وإيما فيريرا وسيان كليفورد في أدور البطولة، وسيشمل المسلسل تقديم مجموعة مواسم مختلفة منه في المستقبل.

تجديد YOU

أيضًا قررت شبكة نتفليكس تجديد مسلسل YOU لموسم خامس، بعد ما حققه الموسم الرابع من المسلسل من نجاح، حسب معدلات المشاهدة المرتفعة.

وتقول صحيفة ديلي ميل، أن هذا الموسم الخامس من المسلسل، سيكون الأخير الذي يطرح من المسلسل للعرض عبر شبكة البث الرقمي الشهيرة.