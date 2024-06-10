نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظارة الشمس من نصيب ستار سعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في تطور مثير جذب انتباه المعجبين وأثار حماستهم، نشر عزيز الشافعي مؤخرًا فيديو تشويقي يسأل فيه جمهوره "من سيغني هذه الأغنية؟" وأدى هذا السؤال إلى سيل من التعليقات والحماس عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتوج هذا الترقب بإصدار أغنية "نظارة الشمس" التي غناها النجم العراقي ستار سعد.

معلومات عن ستار سعد

يعتبر ستار سعد، الفائز ببرنامج "ذا فويس"، من الفنانين المعروفين، وقد خاض مجالًا موسيقيًا جديدًا مع هذا الإصدار الجديد، حيث يُعد أول تجربة له في الغناء باللهجة المصرية، "نظارة الشمس" هي أغنية رومانسية منعشة تجسد بشكل مثالي روح الصيف، بمزجها بين الألحان السهلة والكلمات الغزلية.

تفاصيل أغنية نظارة الشمس



كتب كلمات الأغنية الشاعر الموهوب تامر حسين، وقام بتوزيعها المبدع نادر حمدي، ومن المتوقع أن تكون "نظارة الشمس" ضربة موسيقية لصيف هذا العام، تنقل الأغنية بأجوائها الرومانسية والحيوية التعاون خلفها، وتعد بإثارة إعجاب المستمعين وتجسيد وحيوية هذا الموسم.



يعد إصدار هذه الأغنية إضافة جديدة لمسيرة ستار سعد الفنية، وهي بالتالي دليل على قدرة فناني العراق تبني الأنماط الموسيقية المصرية، مما يضفي نكهة فريدة على مشهد الموسيقى الإقليمية.

