نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم Godzilla x Kong: The New Empire يصبح الأنجح في تاريخ السلسلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح فيلم Godzilla x Kong: The New Empire في أن يصبح أنجح فيلم على مستوى شباك التذاكر يتم طرحه ضمن عالم أفلام الوحوش الشهيرة.

ووفق ديد لاين، الفيلم أصبح الأنجح في تاريخ انتاج سلسلة جودزيلا، بفضل جمعه لـ 570 مليون دولار عالميًا.

وضمن أفلام السلاسل أيضًا، تستكمل واحدة من أشهر سلاسل أفلام الرعب في هوليوود، بجزء جديد، وهي سلسل أفلام "طرد الأرواح" أو The Exorcist.

هذا الجزء الجديد يطرح بعنوان The Exorcist: Believer، ونقلت صحيفة ديلي ميل، الإعلان الترويجي للفيلم الذي تشارك في بطولته "إيلين بورستين".

وقرر رسميًا طرح الفيلم للعرض بتاريخ 13 من شهر أكتوبر المقبل، بعد 50 عامًا من طرح الجزء الأول من السلسلة عام 1973.

إعلانات ترويجية جديدة

وكان قد طرح الإعلان الترويجي الرسمي لمسلسل The Witcher، الذي يعود في موسمه الثالث للعرض عبر نتفليكس بداية من 27 يوليو المقبل.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، الإعلان الترويجي المطول للمسلسل الناجح، في موسمه الثالث الذي سيكون الأخير لهنري كافيل.

بديل هنري كافيل

و فاجأت شبكة نتفليكس عشاق مسلسل The Witcher بالإعلان عن نهاية تعاونها مع النجم هنري كافيل في تجسيد شخصية "جيرلات أوف ريفيا" بعد الموسم الثالث.

ووفق بيان رسمي لنتفليكس، الاختيار وقع على الممثل الشاب ليام هيمسورث، ليحل محل النجم هنري كافيل في تجسيد شخصية صائد الوحوش الشهير بداية من الموسم الرابع.