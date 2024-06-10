بالعديد من الجوائز.. تكريم أسرة مسلسل " صلة رحم" من المجلس القومي لحقوق الإنسان

القاهرة - محمد ابراهيم - حصلت أسرة مسلسل "صلة رحم" مؤخرًا على تكريم خاص من المجلس القومي لحقوق الإنسان تحت رعاية السفيرة مشيرة خطاب، وذلك في إحتفالية كبيرة أقيمت لتوزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز في مجال حقوق الإنسان لعام 2024.



وقد تصدر مسلسل "صلة رحم" القائمة لعددًا من الأعمال الدرامية المميزة التي عرضت بموسم دراما رمضان 2024، وحققت نجاحًا كبيرًا على الصعيدين النقدي والجماهيري نظرًا لتطرقها للعديد من الموضوعات الاجتماعية والتي مست الشارع المصري والعربي.



هذا وقد تم إختيار مسلسل "صلة رحم" من أهم الأعمال المتميزة خلال الموسم الرمضانى المنصرف، بواسطة لجنة متخصصة من النقاد، والتي تتمتع بقيمة فنية، وتعمل على إقرار منظومة من القيم والمعايير الحقوقية التي يرغب المجلس القومي لحقوق الإنسان في إقرارها.



وأكد المجلس، أن مسلسل "صلة رحم" نجح في لفت الإنتباه إلى قضية شائكة، وهي "إستئجار الأرحام" وأظهر في المعالجة الجادة التي تبناها مختلف الإشكالات المرتبطة بحساسية الموضوع، وتعامل دراميًا مع الجوانب الدينية والطبية والإجتماعية وتجاوز فكرة الدفاع عن رؤية أو إنحياز لصالح طرح أسئلة جريئة وصادقة، مشددًا على أنه صاغ صناعه الأحداث بمهارة فائقة مستندين على مادة علمية متميزة، وحافظوا بحرفية بالغة على عنصر التشويق ، ولفت العمل إلى مسألة الضعف الإنساني وما يمكن أن يؤدي إليه من تحولات في القناعات والخيارات الفردية وأفسح مجالًا لأداء تمثيلي متميز اتسم بالحساسية والرهافة.



تامر نادي مخرج "صلة رحم"

هذا وحصل المخرج تامر نادي مخرج "صلة رحم" على جائزة التميز الإخراجي بإحترافية عرض الأحداث بصورة مبهرة لعين المشاهد، ولرؤيته الإخراجية الحديثة والمتفرده، والتي غرد بها خارج السرب.



الكاتب محمد هشام عبية

فيما حصل الكاتب محمد هشام عبية على جائزة التميز فى كتابة وصياغة القصة والسيناريو بمهارة ومنطقية فى سرد الأحداث.



نجوم مسلسل صلة رحم

كما حصل نجوم مسلسل "صلة رحم" على العديد من جوائز التميز المختلفة، من بينهم الفنانة يسرا اللوزي، الفنان محمد جمعة، الفنان نبيل نور الدين، الفنانة صفاء جلال، الفنانة الشابة نورا عبد الرحمن، والفنانة هبة عبد الغني والتي وجهت كلمة شكر بالإنابة عن أسرة المسلسل لشركة "صّباح إخوان " وللمنتج صادق الصّباح والمنتج أنور الصّباح على تعاونهم مع أسرة العمل وتوفير كل سُبل النجاح، وإيمانهم الشديد بقضية العمل الشائكة التي راهنوا على نجاحها الكبير منذ البداية.