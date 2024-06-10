كيتي بيري تستعد لمغادرة "أمريكان أيدول ".. من أبرز بديل؟

القاهرة - محمد ابراهيم - رفضت المغنية الشهيرة كيلي كلاركسون أن تأخذ مكان النجمة كيتي بيري بعد قرار الأخيرة بالانسحاب من لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب أمريكان أيدول.

وبحسب ديد لاين، قالت كلاركسون ان سبب رفض العمل ضمن لجنة تحكيم البرنامج يرجع لوعدها لابنتها بعدم القيام بذلك.

كيتي بيري

وحمست النجمة الكبيرة كيتي بيري متابعيها بمنشور غامض، طرحته عبر منصاتها الرسمية للتواصل الاجتماعي.

ووفق ديلي ميل، يظن عدد من متابعي كيتي بيري، أن المنشور الغامض، هو في الحقيقة تشويق لأغنية جديدة تستعد كيتي بيري لطرحها.

وتعود النجمة كيتي بيري لموسم جديد من برنامج اكتشاف المواهب، أمريكان أيدول.

وكشف المسئولين عن برنامج اكتشاف المواهب أمريكا أيدول عن انضمام المغني الكبير ونجم الثمانينات جون بون جوفي لطاقم فريق البرنامج.

ووفق ديد لاين، مشاركة بون جوفي في البرنامج ستكون في إطار كونه محفز وداعم ومرشد للمواهب الجديدة، بعيدًا عن لجنة التحكيم.

جديد أخبار الموسيقى

ومؤخرًا، احتضنت مدينة نيوجيرسي فعاليات حفل جوائز الفيديو الموسيقي التي تنظمها أهم قناة لبث الفيديوهات الموسيقية في العالم MTV.

والحفل شهد ظهور كبير لنجوم صناعة الموسيقى في هوليوود، وسط ركود تعيشه صناعة السينما هناك، بسبب حالة الاضرابات.

وفيما يلي قائمة الحاصلين على أهم الجوائز من المكرمين بالحفل، حصدت أهم جائز للعام من جوائز MTV VMA، تايلور سويفت، وهي جائزة "فيديو العام"، عن الفيديو الموسيقي لأغنيتها الناجحة ‘Anti-Hero’.

وجائزة أغنية العام ذهبت لـ تايلور سويفت أيضًا، عن نفس الأغنية‘Anti-Hero’.

تكريمات أخرى

وجائزة أفضل فنان صاعد ذهبت لـ Ice Spice، وجائزة أفضل أداء حي لهذا العام ذهبك لـ TOMORROW X TOGETHER عن أداء أغنية Sugar Rush Ride’.

وجائزة أفضل تعاون موسيقي كانت من نصيب شاكيرا والفنانة اللاتينية كارول جي عن أداء أغنية TQG.

وجائزة أفضل فيديو اغنية بوب ذهبت لتايلور سويفت عن فيديو أغنية Anti-Hero، وجائزة أفضل فيديو أغنية هيب هوب ذهبت لأغنية Super Freaky Girl لنيكي ميناج.