في ذكرى ميلاد زهرة العلا.. تعرف على أبرز المحطات الفنية لها

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم الإثنين 10 يونيو ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة زهرة العلا، تعتبر أبرز جميلات السينما المصرية لقبت بـ "هنادي" بعد نجاح دورها في فيلم "دعاء الكروان"، تألقت في الأعمال السينمائية بالشخصيات المختلفة ولم تعتمد على جمالها والتي تنوعت بين الرومانسية والدراما والكوميديا، ويرصد دوت الخليج الفني في هذا التقرير أبرز المحطات الفنية لها.

نشأة زهرة العلا

اسمها الحقيقي زهرة العلا محمد بكير رسمي، ولدت في محرم بك بمحافظة الإسكندرية وهي الرابعة من حيث الترتيب بين خمس شقيقات وولد، وانتقلت مع عائلتها إلى مدينة المحلة الكبرى ثم إلى القاهرة بسبب ظروف عمل والدها.

بدايتها الفنية



بدأت مشوارها الفني من خلال مشاركتها في فريق التمثيل داخل المدرسة، وساهم والدها في تكوين شخصيتها وتنمية موهبتها الفنية حيث قدمها لصديقه الفنان القدير الراحل يوسف وهبي.

درست في المعهد العالي للفنون المسرحية وتخرجت منه عام 1954، وقدمتها الفنانة عزيزة أمير للمرة الأولى إلى الشاشة من خلال فيلم "خدعني أبي"، ثم توالت أعمالها في المسرح والسينما وقدمت العديد من الأعمال أبرزها "أنا بنت ناس" و"الوسادة الخالية" و"موعد غرام" و"أيامنا الحلوة" مع العندليب عبد الحليم حافظ.

أبرز المحطات الفنية لـها

خطفت الأنظار وتفوقت من خلال العديد من الأفلام ومنها فيلم "سر طاقية الإخفاء" و"إسماعيل يست في الأسطول" و"ملك البترول" و"رد قلبي" و"جميلة بوحريد" و"في بيتنا رجل" و"طريق السعادة"، ويعتبر فيلم "الليالي الدافئة" من أقرب الأعمال إلى قلبها.

زيجات زهرة العلا

وتزوجت أمل زهرة العلا من شقيق الفنانة إلهام شاهين، وتزوجت شقيقتها "منال" من أشرف مصيلحي والتي تعمل حاليًا في مجال الإخراج، وتزوجت شقيقة زهرة العلا من الممثل سعيد عبد الغني فهي خالة الممثل أحمد سعيد عبد الغني، ومن أبرز أمنياتها أن تجسد الفنانة غادة عادل قصة حياتها في عمل فني.

وتزوجت أربعة مرات اثنان من عائلتها وانتهى بالانفصال لرفض الزوجان عملها في التمثيل، ثم تزوجت الفنان صلاح ذو الفقار خلال كواليس تصوير فيلم "رد قلبي" ولم يدم الزواج طويلًا ثم تزوجت للمرة الرابعة والآخيرة من المخرج الشهير حسن الصيفي وأثمرت تلك الزيجة عن ابنتيها "أمل ومنال".

اعتزال زهرة العلا

اعتزلت مجال التمثيل بعد أداء مناسك الحج، حيث قررت التفرغ للدين والامتناع عن الظهور في وسائل الإعلام.