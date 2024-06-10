نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. سلوى عثمان تتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة سلوى عثمان ؤتريند محرك البحث جوجل، بعد تداول أخبار تزعم وجود جزء ثالث من مسلسل “رمضان كريم”، والذي شاركت في بطولته على مدار موسمين.

وقالت سلوى عثمان في تصريحات صحفية لها: أعلم أن هناك جزء ثالثًا من مسلسل رمضان كريم، ولكن حتى الآن لم يتم كتابته، والجمهور في الشارع مازال يسألني عن هذا الأمر.



وأضافت: "أتمنى تقديم الموسم الثالث من المسلسل بحكايات من الشارع المصري كما حدث في الجزء الأول".



آخر أعمال سلوى عثمان

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة سلوى عثمان مسلسل " الوصفة السحرية" يدور في دراما إجتماعية مثيرة حول المشاكل الزوجية، فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها فتفتحة لتجد عنوانه "سنة أولى زواج" فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف لإنه ا تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع فتتخذ دينا على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.



أبطال مسلسل الوصفة السحرية

والمسلسل من بطولة النجمة شيري عادل والنجم عمر الشناوي ولقاء سويدان وسلوي عثمان ومجموعة من ألمع النجوم، وهو من تأليف ورشة مصنع الحكايات، وإخراج خيري سالم.