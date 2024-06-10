نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلال الفترة المقبلة.. نجوى كرم تعلن عن جولتها الغنائية العالمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت "شمس الأغنية العربية" الفنانة اللبنانية نجوى كرم عن تفاصيل جولتها الغنائية العالمية التي ستلتقي بها مع الجمهور من مختلف الجنسيات، والمتضمنة مجموعة حفلات غنائية جماهيرية بأهم المسارح العالمية والعربية، وذلك من خلال نشرها مقطع تشويقي عبر حساباتها بمواقع التواصل الإجتماعي الرسمية والمختلفة، بالإضافة إلى بوستر جولتها الغنائية، والتي اختارت لها عنوان "NajwaStalgia"، وأرفقت تعليق على صورة البوستر بجملة "مع كل نفس"، متضمنة تواريخ وأماكن حفلات الجولة الغنائية.

تفاصيل الجولات الغنائية لنجوى كرم

وعلقت نجوى كرم على إعلانها عن جولتها الغنائية الجديدة "NajwaStalgia "وقالت في رسالتها إلى الجمهور: انضموا إلينا في جولتي العالمية نجوى ستالجيا، أشعر بالروح، واستمع إلى صوت رحلتنا الموسيقية معًا".

وتبدأ جولتها العالمية بحفل غنائي في ألمانيا في يوم 22 يونيو الجاري، وتشارك في الحفل الفنانة أصالة في مسرح "أوبرهاوزن"، وتتوجه في اليوم التالي 23 يونيو الجاري إلى مدينة ستوكهولم في السويد لإحياء حفل في قاعة "سيريكس أرينا"، حيث علقت قائلة مع نشر بوستر الحفل قالت فيه: "لكل أهلي وأصحابي بالسويد، ستوكهولم، مشتاقة شوفكن ونكون مع بعض بأحلى ليلة من ليالي العمر".

الحفل التالي ستتوجه فيه إلى مدينة الرباط بالمملكة المغربية، لإحياء حفلها ضمن فعاليات مهرجان موازين إيقاعات العالم 2024، على مسرح منصة "النهضة" مساء يوم 27 يونيو 2024، وكتبت معلقة عن زيارتها للأشقاء الجمهور المغربي قالت فيه: "ملقانا هالمرّة بالمغرب الحبيب، كلّني شوق تتلاقى فيكن بحفلة من العمر، رح نحييها بمهرجان موازين يوم الخميس 27 يونيو على منصّة النّهضة.. ناطرينكن".

وتختتم نجوى كرم جولتها العالمية في بوخارست برومانيا يوم 29 يونيو الجاري، لتصبح أول فنانة عربية تحيي حفل في رومانيا وقاعة مسرح Sala Palatului Bucharest وتشاركها فيها المغنية الرومانية "أنتونيا"، وعلقت نجوى كرم على صورة البوستر للحفل وقالت: "الجمهور الحبيب في رومانيا، دعونا نجتمع معًا يوم 29 يونيو في قاعة Sala Palatului ببوخارست لتجربة حفل موسيقي لا يُنسى".

المفاجآت الغنائية

هذا وستعلن نجوى كرم خلال جولتها الغنائية عن بعض المفاجآت الغنائية التي ينتظرها منها الجمهور في كل مكان، وذلك عند تحديد مواعيدها وتجهيزها كليًا.