نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره الترند.. تعرف على أبطال فيلم "أسد" لـ محمد رمضان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم فيلم "أسد" الذي يقوم ببطولته النجم محمد رمضان، تريند محرك البحث جوجل، مما أدى إلى تساؤل قطاع كبير من الجمهور حول أبطاله والقصة التي تدور حولها الفيلم، وفي السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنه.

تفاصيل فيلم "أسد الأسود"



فيلم أسد الأسود يضم عددًا من النجوم بجانب محمد رمضان، منهم ماجد الكدواني، خالد الصاوي، رزان جمال، علي قاسم، أحمد عبدالحميد، إسلام مبارك، ومحمود السراج، والفيلم من تأليف وإخراج محمد دياب.

العمل يعتبر من نوعية الأعمال الأكشن التشويقية التاريخية، يتناول فترة ثورة العبيد، ويجسد محمد رمضان خلاله شخصية علي بن محمد الفارسي، ويُباع في سوق العبيد، كما يقود الزنوج لثورة ضد الجيش العباسي، وتقع الأحداث في عام 1280 ميلادية في حقبة المماليك.

آخر أعمال محمد رمضان

والجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد رمضان السينمائية فيلم ع الزيرو، الذي عرض بموسم أفلام صيف 2023 الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وشاركته في البطولة الفنانة نيللى كريم، وجومانا مراد، وشريف دسوقي، وآخرين من إخراج ماندو العدل وتأليف مدحت العدل.

