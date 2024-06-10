قصور الثقافة تواصل فعاليات ورشة إعادة تدوير المخلفات بالإسماعيلية

القاهرة - محمد ابراهيم -

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات الورشة التدريبية "دور تتطور"، في مجالي أشغال الورق والبلاستيك بقصر ثقافة الإسماعيلية، بهدف التدريب على إعادة تدوير المخلفات البيئية، في إطار برامج وزارة الثقافة.

التسويق الإلكتروني

وقدّم الفنان محمود نوار لقاءً ضمن سلسلة لقاءات "التسويق الإلكتروني"، تضمن التعريف بكيفية إعداد خطة تسويقية، والفرق بين كل من التسويق والدعاية والتوزيع، وأخيرا توضيح ومزايا وعيوب التسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ورش فنية

من ناحيتها قامت الفنانة راندا أشرف بتدريب الرواد على كيفية تصميم أشكال ديكورية باستخدام الورق وعجينة نشارة الخشب، فيما واصل كل من الفنانين مصباح كامل والمأمون سيد، التدريب على تصميم كرسي ومنضدة مع الاستعانة بالكاوتش والخيوط المتنوعة.

تنظم الورشة بإشراف الإدارة العامة للفنون التشكيلية برئاسة فيفيان البتانوني، ومن المقرر أن تستمر حتى ١٤ يونيو الحالي، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.

وأطلقت هيئة قصور الثقافة فعاليات الورشة في ١٢ محافظة مصرية، وذلك سعيا لاستثمار طاقات الشباب وتعزيز فكرة المشروعات الصغيرة نتاج البيئات المحلية.