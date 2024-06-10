نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنغام تحيي حفلًا غنائيًا في مهرجان موازين يوم 21 يونيو الجاري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



على هامش فعاليات مهرجان موازين تستعد الفنانة الكبيرة المتألقة أنغام لإحياء حفلًا غنائيًا جديدًا ضمن فعاليات مهرجان موازين بدولة المغرب، ومن المقرر أن يتم إقامة الحفل في يوم 12 من شهر يونيو الجاري لهذا العام الحالي 2024 ومن المفترض أن تقوم الفنانة أنغام بتقديم باقة متنوعة من أغانيها التي تتنوع ما بين القديم والجديد والتي يتفاعل معها الجمهور.

تفاصيل حفل أنغام في مهرجان موازين

من المقرر أن يشهد حفل أنغام في المغرب إقبالا جماهيريا كبيرا من محبي الفنانة أنغام في المغرب والوطن العربي، على أن يُقام حفل أنغام يوم الجمعة الموافق يوم 12 من شهر يونيو الجاري، ويبدأ الحفل في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت المغرب على مسرح النهضة في العاصمة المغربية بالرباط.



آخر حفلات الفنانة أنغام

ومن الجدير بالذكر أن الفنانة أنغام تعيش حاليًا حالة من الانتعاشة الفنية حيث أن آخر الحفلات الغنائية التي قامت بتقديمها هى حفلة مميزة وكبيرة ضمن فعاليات مهرجان فبراير في دولة الكويت وقامت بتقديم باقه مميزة من أغانيها المتنوعة.

آخر أعمال الفنانة أنغام

أما عن آخر الأغاني التي قدمتها الفنانة أنغام هى أغنية بعنوان "خليني شوية" والتي حققت نجاحًا كبيرًا منذ بداية طرحها على موقع "يوتيوب" والأغنية من تأليف الشاعر أمير طعيمة والألحان والتوزيع لخالد عز.



كلمات أغنية خليني شوية

تقول كلمات الأغنية:

من أول ما ابتدينا في الكلام

من أول لمسة بينا في السلام

أنا قلبي حس يومها أوام أوام

إحساس غريب صعب أقوله

وكأني عشت الموقف ده زمان

حسيت كان روحي واخدة على المكان

كل اللي جوا مني في عيني بان

ما أنا عشت ليك عمري بطوله

حبيتك من كلمة ونظرة عين

حبيتك قبل ما أقابلك بسنين

ولقيتك من بدري أنا بستناك

حبيتك من كلمة ونظرة عين

حبيتك قبل ما أقابلك بسنين

ولقيتك من بدري أنا بستناك

خليني شوية معاك

أنا كل حاجة نفسي فيها فيك

مابقتش بأخاف حبيبي غير عليك

فعلا عمري الحقيقي بدأته بيك

وبين إيديك كل حياتي.