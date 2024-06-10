"دوار بحر".. عرض لفرقة عين حلوان بمهرجان فرق الأقاليم المسرحية

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أحمد جودة - القاهرة -

قدم العرض المسرحي "دوار البحر"، أمس الأحد على مسرح روض الفرج، في ثاني أيام المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية، في دورته 46، والمقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، حتى 29 يونيو الحالي.



أحداث عرض دوار البحر



يناقش العرض عدة قضايا مجتمعية كانتشار الثأر والصراع على السلطة، بقرية من قرى صعيد مصر خلال فترة الستينيات.

عن العرض يوضح المخرج محمد مصطفى أنه تم تقديمه بشكل مختلف، من خلال إعداد ديكور لمبنى مكون من ثلاثة طوابق، كل طابق مقسم إلى ثلاثة أجزاء، بحيث يمثل الشكل النهائي لعبة "السلم والثعبان" التي يتصارع فيها الجميع من أجل الفوز.

وأضاف أنه تم استخدام تكنيك الشاشة المقسمة كما في السينما، بحيث يمكن للمُشاهد التنقل بعينه خلال المربعات الممثلة للأماكن التي تدور فيها الأحداث، لكي يتمكن من مشاهدة أكثر من مشهد في الوقت نفسه.

صناع عرض دوار بحر

"دوار بحر" لفرقة قصر ثقافة عين حلوان، تأليف محمد علي، تصميم ديكور وملابس رامي عاطف، تنفيذ ملابس عبير عصام، موسيقى محمد قابيل، تعبير حركي محمد صلاح، إضاءة إبراهيم حسن، ماكياج مي شاهين، مخرج منفذ ماهينور طارق، ومخرج مساعد محمد ياسر.

أداء تمثيلي: محمد نصر، محمد عماد، سهر النوري، إسراء الجمل، إسلام فودة، محمد شبايك، أحمد دعبس، محمد مصطفى، أحمد صبري، مصطفى عبد الله، ماهينور طارق، خالد رأفت، شهد إبراهيم، مي شاهين، عمر محمد، مراد محمد، أحمد عبود، ناصر حسن، يوسف بهيج، عادل سعيد، ومآب جاسور.

لجنة التحكيم

قُدم العرض بحضور لجنة التحكيم المكونة من المؤلف الموسيقي د. وليد الشهاوي، د. ياسر علام، د. جمال ياقوت، د. أيمن الشيوي، مصمم الديكور فادي فوكيه، ومقرر لجنة التحكيم المخرج السعيد منسي.

المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية

المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته الحالية تقيمه الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويشارك به 26 عرضا مسرحيا تقدم مجانا للجمهور، بمسرحي السامر وقصر ثقافة روض الفرج، ويصدر عنه نشرة يومية، برئاسة تحرير الشاعر والناقد يسري حسان.

ويستقبل مسرح قصر ثقافة روض الفرج اليوم الاثنين في السادسة مساء العرض المسرحي "انتر ميتزو" لفرقة كفر الشيخ، قصة الكاتب الفرنسي چان جيرودو، وإخراج أسامة شفيق.

وتقدم فرقة الأقصر العرض المسرحي "شجرة الحياة" في الثامنة مساءً على مسرح السامر، تأليف وإخراج كرم نبيه.