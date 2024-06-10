نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. "شجرة الحياة" و"إنتر ميتزو" بمهرجان فرق الأقاليم المسرحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يشهد قصر ثقافة روض الفرج في السادسة مساء اليوم، العرض المسرحي "إنتر ميتزو" لفرقة كفر الشيخ، تأليف جان جيرودو، إخراج أسامة شفيق، وذلك ضمن فعاليات المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته السادسة والأربعين، المقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في الفترة من 8 إلى 29 يونيو الحالي.

عرض إنتر ميتزو

يدور العرض في حالة فانتازية لمجتمع بسيط في الريف الفرنسي يتعرض لحالة غير مفهومة من التغيير كنتيجة لظهور شبح غامض به، وتنقسم الآراء حول حقيقة وجود الشبح.

عرض “شجرة الحياة ”

وفي الثامنة مساء يشهد مسرح السامر بالعجوزة العرض المسرحي "شجرة الحياة" تأليف وإخراج كرم نبيه.

تدور الأحداث في إطار صوفي روحاني فلسفي حيث الأمير الشاب الباحث عن شجرة الخلود في أقصى غابات امبراطوريته الشاسعة وأثناء بحثه يمر برحلة مليئة بالصعوبات ولكنها زاخرة بالمكتسبات الروحية.

لجنة التحكيم

المهرجان تتكون لجنته التحكيمية من د. ياسر علام، د. جمال ياقوت، د. أيمن الشيوي، د. وليد الشهاوي، مصمم الديكور فادي فوكيه، ومقرر اللجنة المخرج السعيد منسي مدير المهرجان، وتقيمه الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويشارك به 26 عرضا مسرحيا تقدم بالمجان للجمهور، حتى نهاية يونيو الحالي.