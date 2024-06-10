من هى صاحبة الصوت في مسلسل دواعي سفر

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أحمد جودة - القاهرة -

يظهر من خلال حلقات مسلسل دواعي سفر الذي يتم عرضه عبر منصة "watch it" صوت يتحدث عبر الهاتف مع علي "أمير عيد" وهذا ما أثار فضول الجمهور لمعرفة صاحبة الصوت.

سلمى الكاشف



من هى صاحبة صوت سلمى ؟

صاحبة الصوت هى سلمى الكاشف مصورة سينمائيةتخرجت فى معهد السينما قسم التصوير وقدمت أربعة أفلام مستقلة قصيرة، كما صورت فيلم "سرعة الضوء" الذي شارك في العديد من المهرجانات السينمائية وأقامت معرض خاص بها للصور الفوتوغرافية، وشاركت في مسلسل "للحب فرصة أخيرة" مع الفنانة داليا البحيرى.

قصة مسلسل “دواعي سفر”





مسلسل “دواعي سفر” تدور أحداثه حول شخصية تدعى «إبراهيم»، الذي يعيش في عالم من نسج خياله، وعندما يجد نفسه في موقف صعب، يقرر تغيير حياته، ويساعده في ذلك جاره الشاب «علي»، وتتوالى الأحداث.



فريق عمل دواعي سفر



“دواعي سفر” يضم نخبة من نجوم الفن فهو من بطولة أمير عيد ويشاركه بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم نادين، أحمد غزي، كامل الباشا، نادين وأيمن الشيوي، إخراج محمد ناير.

موعد عرض الحلقة التاسعة والعاشرة

من المقرر عرض الحلقتين 9 و10 من مسلسل "دواعي السفر" يوم الأربعاء 12 يونيو في تمام الساعة 12 صباحًا.



آخر أعمال أمير عيد



يذكر أن أمير عيد شارك مؤخرًا في مسلسل "ريفيو" الجزء الثاني، شارك في بطولته عدد كبر من الفنانين، أبرزهم أمير عيد، صدقي صخر، مينا النجار، سارة عبدالرحمن، ملك الحسيني، تامر هاشم، ركين سعد، عمرو جمال، حسن أبو الروس، محمد المولي، هشام الشاذلي، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا على مدار الجزء الأول والثاني.