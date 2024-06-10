نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكاء ومرض.. لهذا السبب لميس الحديدي تتصدر مؤشر جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الإعلامية لميس الحديدي مؤشر البحث جوجل في الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد إعلانها إصابتها بمرض السرطان بعد إخفائها له لمدة 10 سنوات، أثناء حلولها ضيفة على بودكاست "منا وفينا" والذي تقدمه الإعلامية هبة حيدري عبر قناة "المشهد"، مساء أمس الأحد.

سبب اخفائها إصابتها بالسرطان

وأجابت لميس الحديدي عن سؤال سبب إخفاء مرضها عن الجمهور قائلة: ليه بتجيبي السيرة دي؟! مش لازم الناس تعرف دا من 10 سنوات، ودا وجع يخصني وأخاف الناس تقول بتاجر بحاجة.

وتابعت الحديدي باكية: أنا خبيت المرض على ابني لحد ما كبر، ولما بيجيلك كانسر، بتستخبي، وعندي زرار جوايا بدوس على أي حاجة عايزة أنساها، يعني لو حد ضايقني بعد سنة ممكن أسامحه، مشيرة إلى أنها لم ترغب في أن يعلم الناس بمرضها، لأنها تعتبره "وجعًا يخصها" ولا تريد أن يظن الناس أنها تتاجر به.

تجربتها مع مرض السرطان

وعن تجربتها مع المرض، وصفت الحديدي الفترة التي عرفت فيها بإصابتها بالسرطان بأنها كانت "كابوسًا"، لكنها تمسكت بالأمل في الشفاء، ووجدت الدعم من ابنها وأمها وزوجها الإعلامي عمرو أديب، بالإضافة إلى أصدقائها وعائلتها وبعض المقربين منها.

أما عن الداعم لها خلال إصابتها بالسرطان، أوضحت أن والدتها وعمرو أديب ظلا بجوارها في تلك الفترة، بالإضافة إلى الأصدقاء والعائلة وبعض المقربين منها.

دعم أصدقاءها لها

فيما كان يحضر أصدقائها خلال جلسة العلاج للاحتفال معها، وبعد الانتهاء من الحفل كانت تذهب لميس الحديدي لمواصلة عملها «كنت بسجل حلقة الأستاذ محمد حسنين هيكل، وكان من ضمن الأشخاص الداعمين ليا، وأسرته وقفت بجانبي» أيضًا لم تتغيب في أي يوم عن الجمهور رغم مرضها.