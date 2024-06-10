تكريم أحمد رزق بـ مهرجان همسة للآداب والفنون في دورته الـ 12

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون عن تكريم الفنان أحمد رزق وجائزة أفضل ممثل دور ثاني عن دوره بمسلسل "بيت الرفاعي" تصويت جمهور ضمن تكريمات المهرجان في دورته الـ 12، جاء ذلك بعد اجتماع لجنة التحيكم الخاصة بالمهرجان.

تفاصيل مهرجان همسة



كما أعلنت اللجنة العليا لمهرجان همسة الدولي للآداب والفنون برئاسة الكاتب فتحي الحصري عن إستفتاء مهرجان همسة الدورة الـ 12 تصويت النقاد لأفضل الأعمال الدراما الرمضانية، تكريم الفنانة وفاء عامر، الفنان محمد على رزق، الفنان إياد نصار، الفنان أحمد بدير، الفنان أحمد رزق.

وقال الحصري شارك فى الاستفتاء معظم من عملوا بمسلسلات هذا العام الكوميدى والدرامي، وعدد الاصوات التى شاركت فى اختيار الفائزين.



وأضاف الحصري لم يكن يحق لأى مشارك بالتصويت أن يضع صوته لأكثر من نجم أو عمل واحد فى كل تصنيف.

وبعد اجتماع لجنة التحكيم المخرج احمد صقر، الفنان طارق الدسوقى، الفنانة ميرنا وليد، المخرج المسرحى حسام الدين صلاح، الاعلامي سمير فقيه، الناقد عماد يسرى، أعلنت عن النتائج الرسمية للمهرجان.

موعد الدورة الـ 12



جدير بالذكر أن الدورة الـ 12 تقام يوم السادس من شهر سبتمبر المقبل بمتحف الحضارة.

آخر أعمال أحمد رزق

يذكر أن آخر أعمال أحمد رزق كان مشاركته في مسلسل بيت الرفاعي والذي عرض في موسم رمضان الماضي لعام 2024، وكان من بطولة: أمير كرارة، وأحمد رزق، ومحمد لطفي، وعايدة رياض، وسيد رجب، وتامر نبيل، ورحاب الجمل، وإيناس كامل، وصفاء الطوخى، وميرنا جميل، وملك قورة، وأحمد فؤاد سليم، وماجدة منير، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.



قصة مسلسل بيت الرفاعي



ويشهد مسلسل بيت الرفاعي، صراعا شرسا بين أمير كرارة وأحمد رزق بسبب الميراث، والذى يرفض توزيعه كبير عائلة الرفاعي أحمد فؤاد سليم، ويفقد أمير كرارة والده أحمد فؤاد سليم نتيجة صراعه مع عائلته سواء أشقائه أو أولاد العم، كما يفقد والدته التي تتوفى بعد حسرتها على وفاة زوجها.