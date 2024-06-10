انت الأن تتابع خبر تطورات جديدة على قضية المصفوع من عمرو دياب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال سعد أسامة، الشاب "المصفوع" في واقعة عمرو دياب في مصر، إنه مدمر بسبب الأزمة التي حدثت مساء الجمعة الماضية خلال حفل زفاف.



وأضاف سعد في أول تصريحات له لموقع مصراوي: والله لا بنام ولا بأكل ولا بشرب ولا أي حاجة، يعني نفسيتي تحت الصفر، مش عارف أنام، أنا مش عارف أتنفس، اللي حصل حاجة غير طبيعية، وانت أصلا كنت في حالك، الحمدلله على كل حال".



وأوضح الشاب في تصريحاته لمصراوي: أنا أعمل في مجال الأفراح منذ فترة، وكان عندي فرح في المنيل بأجر أعلى، لكني ذهبت لفرح سعدي وعامر، بسبب وجود عمرو دياب.



وعن اتهامه بشد الفنانين والمطربين من أجل التصوير معهم والفيديوهات المنشرة بشأن هذا، قال الشاب: كل شيئ باين في الفيديو وأنا رافع التليفون فوق خالص، يعني باين إني قبل ما أدخل لك عامل حسابي أتصور، التليفون أصلا مرفوع عشان الدنيا تبقى جاهزة أخد السيلفي وأمشي، لو قاصد حاجة تاني مكنتش أصلا طلعت، أنا متصور مع عمرو دياب قبل كده وكنت من الفانز بتوعه.



وعن محاولة الهضبة التواصل معه للصلح قال سعد: نعم حاول التواصل معي.



وبشأن إمكانية الصلح مع الفنان عمرو دياب: لأ.



وعن طلباته بعد رفع دعوى قضائية، قال الشاب المصفوع: أنا عايز أخد حقي، لازم كرامتي ترجع، ولا أنظر لأي تعويض مادي ولا تشغلني ولا تهمني، أنا قدمت توكيلا لمحام من أجل تولي القضية.



وبشأن تفاصيل الواقعة وكواليسها: كل ما حدث ظهر في الفيديو، وانظروا لإشارته، وحقي مش هتنازل عنه.



وقررت جهات التحقيق، إخلاء سبيل الشاب سعد أسامة، صاحب واقعة الصفع على يد المطرب عمرو دياب، أثناء محاولته التقاط صورة معه.



وكان عمرو دياب قد أثار جدلا كبيرا عقب ظهوره في مقاطع فيديو أبانته وهو يصفع معجبا حاول التقاط صورة "سيلفي" معه بإلحاح، حيث اعتبر الكثيرون أن ما قام به "الهضبة" خاطئ وغير لائق، فيما رأى البعض أن المعجب هو من تطفل على الفنان.

وكان قال أسامة والد الشاب سعد أسامة، إنه سيحرر محضرا ضد الفنان عمرو دياب بعد صفعه لنجله في، مقطع فيديو أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف والد الشاب: "كان ضربه بالنار ولا يضربه بالقلم، إحنا ناس صعايده وهناخد حقنا بالقانون، وهعمل محضر دلوقتي في عمرو دياب".

وأردف: "ابني شغال وبياكل عيش من بعد ما اتخرج من الجامعة زي أي شاب، وشغال مع الناس بقالهم فترة ومفيش أي حاجة حصلت منه، وولدي دخل جوه أوضة وقفل على نفسه ومش بيرد على حد ولا راضي يتعامل معانا ولا يكلمنا، ودي إهانة كبيرة لينا وإحنا ناس صعايدة، وكان ضربنا بالنار ولا ضربنا بالقلم.