محمد ممدوح يروج لفيلم "ولاد رزق 3”.. “مينفعش تبطلوا"

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أحمد جودة - القاهرة - روج النجم محمد ممدوح للجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق 3”، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، ومن المقرر انطلاقه بدور العرض السينمائية يوم الأربعاء 12 يونيو 2024.





وشارك محمد ممدوح فيديو ترويجي للعمل، عبر إنستجرام وقال فيه: "أنتوا مينفعش تبطلوا! ولاد رزق القاضية.





أبطال وصناع فيلم "ولاد رزق 3"

يشارك في بطولة الجزء الثالث من فيلم " ولاد رزق" عددا كبيرا من النجوم، أبرزهم: أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، آسر ياسين، محمد ممدوح، ماجد الكداوني، رازن مغربي وغيرهم من الفنانين كضيوف شرف وأبرزهم إياد نصار وكريم عبدالعزيز، والعمل من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

الجزء الأول والثاني من فيلم "ولاد رزق"

يذكر أن حقق الجزءان الأول والثاني من فيلم ولاد رزق نجاحًا كبيرًا، وتم عرض الجزء الأول عام 2015 وحقق إيرادات تخطت الـ23 مليون جنيه، وتم عرض الجزء الثاني عام 2019 وتخطت إيراداته الـ 100 مليون.









برومو أولاد رزق 3 يتصدر التريند

وفي سياقٍ متصل يذكر أن الشركة المنتجة لفيلم ولاد رزق 3 القاضية قامت بطرح البرومو الرسمي الخاص بالفيلم في الأيام الماضية، وقد حقق البرومو الرسمي الخاص بالعمل نجاحًا ملحوظًا وتصدر التريند على مختلف مواقع التواصل الإجتماعي من قِبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي وتخطى حاجز الـ 2 مليون مشاهدة في أقل من 48 ساعة منذ طرحه على يوتيوب.



موعد طرح فيلم ولاد رزق 3 القاضية

من المقرر أن يتم طرح فيلم ولاد رزق 3 القاضية في يوم 12 من شهر يونيو الجاري لهذا العام الحالي بجميع دور العرض في السينمات المصرية ليكون واحد من أهم الأفلام المصرية المُنافسة في موسم أفلام عيد الأضحى المبارك المُقبل.