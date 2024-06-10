نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنچي المقدم تعلن وفاة حماتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت الفنانة إنچي المقدم منذ قليل عن وفاة حماتها أول أمس وأعلنت خبر الوفاة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام.



انچى المقدم تنعي وفاة حماتها عبر إنستجرام



وأعلنت الفنانة إنچي المقدم خبر وفاة حماتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" وكتبت من خلال خاصية "الستوري":

"توفيت إلى رحمة الله أول أمس حماتي وأمي الثانية، وكبيرة عائلتنا الصغيرة، وحبيبة الكل السيدة الفاضلة البشوشة دوما فوزية أحمد جعودة".

وتابعت:

"جرى نقل الجثمان إلى وطنها ليبيا اليوم، وستقام صلاة الجنازة ومراسم الدفن وسط عائلتها، والعزاء، وسيجري الإعلان عن موعد العزاء في مصر لاحقا"



ثم طلبت من الجمهور الدعاء وقالت:

"نسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة لها فضلا، تغمدها الله بوافر الرحمة والمغفرة في هذه الأيام المفترجة، لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم".

آخر أعمال الفنانة إنچي المقدم

وفي سياق آخر يذكر أن آخر أعمال الفنانة إنچي المقدم هو مشاركتها في مسلسل "راجعين يا هوى" بدور سلوى والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان لعام 2022، وينتمي المسلسل إلى فئة الأعمال الدرامية الاجتماعية التي تسلط الضوء على مشاكل العائلة، وحقق نجاحا ملحوظا أثناء عرضه وكان من المسلسلات التي حصدت أعلى نسب مشاهدة ونالت إعجاب الجمهور حينذاك، وهو من بطولة عدد كبير من نجوم الفن على رأسهم الفنان خالد النبوي، هنا شيحة، نور خالد النبوي، وفاء عامر أنوشكا، إسلام إبراهيم، ريهام الشنواني، شريف حافظ، جلا هشام، نور اللبنانية وآخرين من النجوم المتمزين، والعمل من قصة أسامة أنور عكاشة، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، والاخراج لـ محمد سلامة.

بالإضافة إلى أن الفنانة إنچي المقدم تنتظر عرض مسلسل جديد لها بعنوان "وتر حساس" جاري إنتاجه خلال الفترة المقبلة وهو من بطولة صبا مبارك وإنچي المقدم، ومن تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج، ولم يتم الكشف أي تفاصيل تخص العمل بعد.