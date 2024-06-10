نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز تصريحات لميس الحديدي بعد إصابتها بالسرطان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إصابة لميس الحديدي بالسرطان أبرز ما تم تداوله منذ أمس الأحد، حيث تصدرت الإعلامية لميس الحديدي التريند فى موقع "إكس" ومحرك البحث "جوجل" خلال الساعات الأخيرة، عقب إعلانها عن إصابتها بمرض السرطان خلال لقاء تلفزيوني.

وكشفت الإعلامية لميس الحديدى فى حوار إنسانى عن تفاصيل مشوارها المهنى والتحديات التى واجهتها وأسرتها وتفاصيل مؤثرة كشفتها لأول مرة.

أبرز تصريحات لميس الحديدي

وكانت أبرز تصريحاتها كالآتي:



- أصبت بالسرطان.. وخبيت عن كل الناس حتى ابنى لحد ماكبر لم أرد أن يعتقد الناس أنى أتاجر به

-أصدقائى كانوا يقيمون حفلات خلال جلسات العلاج الكيماوى كنت أسجل حلقات الأستاذ محمد حسنين هيكل بعد انتهاء هذه الحفلات

-تمسكت بالأمل فى الشفاء، ووجدت الدعم من ابنى وأمى وزوجى الإعلامى عمرو أديب

- رحلة الاصابة بالسرطان كانت " كابوسًا " لما بيجيلك " كانسر" بتستخبي، وعندى زرار جوايا بدوس على أى حاجة من أجل نسيانها

-لم أخش تهديدات الإخوان بالقتل ولو عاد بى الزمن سأقف نفس الموقف

-أنا امرأة " تخاف" مثل أى امراة لكن من المرض، الضعف، فقد من أحل، على إبني.

-أنا سيدة "فرفوشة" ومبتسمة لكن على الشاشة رصينة وجادة احتراما للضيف وللجمهور ولأننا فى مجتمع "كوري"

-ارتديت "النظارة" لم أجرى عملية "ليزك" حتى أكون كبيرة "سنا" وهى تحمينى وتخفى "حزنى وفرحي"

- لا أحب مشاركة حياتى الشخصية على "التواصل الاجتماعي" وحياتى تخصنى والناس ترى فقط الجزء الذى يهمها ويشغلها فقط

-الحياة كلها "أوجعتني" وأبكى عندما أمرض أو أشعر بالظلم أو أفقد عزيز

-الحياة لم تكن سهلة ولا وردية فى مجتمع ذكورى ووتحقيق التوازن بين الامومة وبين المهنة الصعبة

- عندما أشعر بالتعب فى رحلتى أكمل مسيرتى بانظر فى عين ابنى الوحيد "نور" وعندما يدعمنى زوجى ويقول لى "انتى شاطرة أوي" ودعم والدتى لي

- كلمتى اللى بتمشى فى البيت بعد استشارة عمرو فى الكبيرة والصغيرة

-تمكنا من تخطى مرحلة الغيرة التى كانت موجودة فى بداية زواجنا وأصبحا نعيش حياة زوجية سعيدة منذ 30 عامًا.

-راجعت طبيبًا نفسيًا بسبب ضغوطات الحياة ونصيحة ذهبية قدمها لى صديق "لايف كوتش" أفادتنى كثيرًا

-نوبات "الاكتئاب" عندى قليلة وبرج "الثور" لا يعرف الاستسلام

-نحن فى مجتمع "الست" لا بد أن تقوم فيه بكل شيء ووالدى غرس بداخلي "الطموح" وعلمنى: "كونى شيئًا"

- أنجبت ابن واحد فقط لأنى مقدرتش جنبًا لجنب مع مهنة صعبة تشهد منافسة عنيفة جدًا

-أنا من اصول ريفية وفخورة بذلك ووالدى كان وسيظل رجلًا استثنائيًا فى حياتي

- جدتى كانت تتمنى عند إنجابى أن أكون "ولد" ولكن والدى قال لها ستكون "بنت بمية راجل"

-عندما فقدت والدى ظهرى "انكسر" كان رجلًا عظينًا وحكيمًا وحنونًا

- تربيت فى مكتبة كبيرة ووالدى كان "أول كتاب" وهو من علمنى كيف أنطق اللغة العربية.

معلومات عن لميس الحديدي

لميس الحديدي هي إعلامية ومقدمة برامج معروفة. بعض المعلومات الرئيسية عنها:

- تعمل لميس الحديدي في عالم الإعلام والتلفزيون منذ أكثر من 20 عامًا.

- تقدم العديد من البرامج الحوارية والتلفزيونية المرموقة في مصر والعالم العربي.

- تتمتع بسمعة جيدة كإعلامية محترفة وموضوعية في تغطية الأحداث.

- يُنظر إليها على أنها واحدة من أبرز الوجوه الإعلامية النسائية في المنطقة.

- كانت قد شاركت في العديد من المؤتمرات والفعاليات الإعلامية الدولية.