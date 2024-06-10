نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثقافة أسيوط تعرض "عصفور وعباءة الأمنيات" ضمن مسرح الطفل حتى الجمعة المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهد قصر ثقافة أسيوط، العرض المسرحي "عصفور وعباءة الأمنيات"، ضمن فعاليات موسم مسرح الطفل بالهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة.

أحداث العرض المسرحي “ عصفور وعباءة الأمنيات”

تدور أحداث العرض حول البطل "عصفور" أراجوز السيرك، الذي يعِد ابنته "زقزوقة" بشراء عروسة المولد، ولكنه ينسى وينتهى المولد دون شراء العروسة، فيطلب من كبير السيرك ارتداء عباءة الزمن من أجل العودة إلى المولد، ولكنه يتوه عبر الزمن، وتتوالى الأحداث.

صناع العرض المسرحي “عصفور وعباءة الأمنيات”

"عصفور وعباءة الأمنيات" تأليف هجرة الصاوي، وإخراج محمد عبد المجيد ميسرة، استعراضات شعبان فوزي، موسيقى وألحان عبد الباري محمد، أشعار حسام الدين عبد العزيز، ماكياج أسماء علي، تصميم الملابس وتنفيذ الديكور حمدي قطب، تنفيذ الملابس سوسن عبد العال، وإضاءة مايكل يعقوب.

العرض إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د.جيهان حسن، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، ويقدم ضمن عروض إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي وفرع ثقافة أسيوط، ويعرض يوميا بالمجان في التاسعة مساءً حتى الجمعة 14 يونيو.

