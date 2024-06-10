نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها مؤشر جوجل.. أبرز تصريحات لميس الحديدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الإعلامية لميس الحديدي مؤشر البحث جوجل وتريند مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك حلولها ضيفة على بودكاست منا وفينا الذي تقدمه الإعلامية هبة حيدري عبر قناة المشهد، وذلك بعد إعلانها إصابتها بمرض السرطان.

مشوار لميس الحديدي المهني

وكشفت لميس الحديدي عن تفاصيل مشوارها المهني والتحديات التي واجهتها وأسرتها، وتفاصيل مؤثرة كشفتها لأول مرة.

وأوضحت: البعض قالي إنك شخصية قوية وحادة أحيانا والبعض الآخر ذكر أنكِ بسيطة ومتواضعة وأحيانًا لديكِ "حتة" حزن، وأنكِ شخصية تحمل كل هذه الصفات، معلقة: "ممكن تبقى كل دول دفعة واحدة على الشاشة، أكون مختلفة لأنى أقدم برامج سياسية جادة بها تنوير واقتصاد".

وتابعت: أنا ست مصرية عادية "فرفوشة" للغاية، بضحك طول الوقت، ولدى أصدقاء كثر وعائلة كبيرة، ومن يقابلنى فى الشارع يكتشف أنى "فرفوشة" بضحك وببتسم لكن على الشاشة لا بد أن أكون جادة ورصينة ومتزنة، لأن طبيعة ما أقدمه من برامج وهى تندرج تحت البرامج السياسية والتنويرية وأحيانًا الفن وهذا احتراما لضيفى وللمشاهد.

وذكرت لميس الحديدى أن أدواتها الرئيسية هي "القلم" كصحفية و"النظارة" لأنها تعاني من ضعف النظر، لكنها في بداياتها قررت ارتداءها رغبة منها في أن تشعر أنها تكبر بسرعة، رغم أنه كان بالإمكان إجراء عملية تصحيح نظر "ليزك"

وعلقت: "في صغري قررت أخرج بيها لأني كنت عاوزة أكبر بسرعة سنًا، وفي الحوار أيضًا، ولم أكن أرغب في أن أظهر فقط كامرأة كوننا فى مجتمع ذكورى جدًا ببيعمل حساب للرجل أكثر بكثير من المرأة، ولذلك أردت أن يراني الضيف بشكل يعمله حساب ويعي أنني سأوجه الأسئلة الصعبة لن أضعه فى مأزق لكن سأسأله كل الأسئلة الهامة".

وأتمت: النظارة كانت أداتى ليس فقط لأرى جيدًا وأكون أكثر جدية كون بدايتى المهنية كانت مبكرة بالإضافة أنها كانت حامية لى كى لا يظهر حزنى أو فرحى كجدار حامي".

طبيعة شخصيتها

وكشفت لميس الحديدى أنها ليست من الأشخاص التي تحب أن يشاركها الجمهور فى تفاصيل حياتها الشخصية، مؤكدة أنها ليست نجمة من النجوم ولم تشعر بالنجومية فى وقت من الأوقات، لأنها تقوم بدور مهم جدًا كصحفية وهو دور أساسى وهو دور تنويرى تحقيقى وفقًا لطبيعة المهنة لكن تبقى حياتها الشخصية ومشاكلها تخص أسرتها الصغيرة ودائرة الأصدقاء المقربين الداعمين لها".

وأضافت: لا أشعر أنه ينبغى أن يعلم عنا الناس كل شيء، ولهذا لن يجد أحد لنا كأسرة صورًا على منصات التواصل الاجتماعي قليل جدًا.. حتى ابنى أحاول أن لا أجعله يظهر كثيرًا بنحاول نقفل على أنفسنا".

ولفتت إلى أنها تظهر على مدار أربعة أيام أسبوعيًا وفي بعض السنوات ظهرت لساعات طويلة، قائلة: بالتالي لا أفضل أن أظهر أيضًا على التواصل الاجتماعي، معلقة خلي حياتي تخصني والناس تشوف الجزء الذى يهمها ويشغلها فقط مش لازم الناس تدخل في كل تفاصيل حياتنا في جزء يخصنؤطي أنا فقط.