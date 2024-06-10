نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لميس الحديدي تكشف عن سبب إخفائها خبر إصابتها بالسرطان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لميس الحديدي تعلن سبب إخفائها خبر إصابتها بالسرطان

لميس الحديدي هي إعلامية مصرية شهيرة، وُلدت في القاهرة في عام 1968، بدأت حياتها المهنية كمحررة في صحيفة "الأهرام"، ثم انتقلت بعد ذلك لتبدأ مسيرتها في التلفزيون.

تتميز لميس الحديدي بأسلوبها الاحترافي والجريء في التقديم، وقدمت العديد من البرامج التلفزيونية الناجحة التي تناولت مواضيع متنوعة تتعلق بالشأن المصري والعربي.

كما أنها تعتبر واحدة من أبرز الشخصيات الإعلامية في العالم العربي، وحازت على العديد من الجوائز والتكريمات على مدى مسيرتها المهنية.

سبب إخفاء لميس الحديدي خبر إصابتها بالسرطان

أوضحت الإعلامية لميس الحديدي خلال برودكاست" مننا فينا " يوم الأحد عبر قناة المشهد أنها أصيبت بمرض السرطان وأنها لم ترغب أن يعلم بمرضها أخد وأخفت ذلك عن الجمهور لسنوات طويلة لأنها تعتبره أمرا يخصها ولا تريد أن يظن الناس أنها تتاجر بمرضها، كما قالت إنها أخفت خبر مرضها حتي عن ابنها حتي الأكبر.

تجربتها مع المرض

لميس الحديدي تعلن سبب إخفائها خبر إصابتها بالسرطان

ذكرت لميس الحديدي أن الفترة اللي عاشتها مع المرض كانت كابوسا لكنها لم تستلم وتمسكت بالأمل في الشفاء، ووجدت الدعم من زوجها الإعلامي عمرو أديب وأصدقائها وابنها وأمها وبعض المقربين منها.

و أضافت "لميس" أن أصدقائها كانوا يقيمون لها حفلات خلال تلقيها العلاج الكيمياوي وأنها كانت تقوم بتسجيل حلقات برنامجها مع الأستاذ محمد حسين هيكل بعد انتهاء احتفالها مع اصدقائها، موضحة أنها لم تتغيب في أي يوم عن جمهورها خلال فترة مرضها بالسرطان.

لميس الحديدي: رمز للإعلام الجاد والمهني

تعتبر لميس الحديدي واحدة من أبرز الشخصيات في مجال الإعلام في العالم العربي بموهبتها الفذة ومهنيتها العالية، استطاعت أن تحقق نجاحًا كبيرًا وتترك بصمة قوية في عالم الصحافة والإعلام.

ولدت لميس الحديدي في مصر، وبدأت مسيرتها المهنية كصحفية قبل أن تنتقل إلى مجال التلفزيون.

تميزت لميس بأسلوبها الرصين والمهني في تقديم الأخبار والبرامج الحوارية، حيث تتميز بالثقافة الواسعة والقدرة على طرح الأسئلة الصعبة بشكل متقن.

تعتبر لميس الحديدي رمزًا للإعلام الجاد والمهني، حيث تسعى دائمًا لتقديم المعلومة بوضوح وموضوعية، مما جعلها محط إعجاب الملايين من المشاهدين.

بالإضافة إلى ذلك، تتمتع بقدرة فريدة على التواصل مع الجمهور وفهم احتياجاتهم واهتماماتهم.

تعتبر لميس الحديدي قدوة للكثير من الشباب الطموح الذين يسعون لدخول عالم الإعلام، حيث تمثل لهم مثالًا يحتذون به في تحقيق النجاح وبناء مسيرة مهنية مشرفة.

وبفضل تفانيها واجتهادها، استطاعت أن تحقق مكانة مرموقة في عالم الإعلام، وتظل مصدر إلهام للجميع.

باختصار، فإن لميس الحديدي ليست مجرد إعلامية بل هي رمز للمهنية والجدية في عالم الإعلام، ومثال يحتذى به للشباب الطموح في مجال الصحافة والإعلام.