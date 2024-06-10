نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساندي تتعاون مع عزيز الشافعي من خلال أغنية "صحاب ماصانوش" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعيش المطربة ساندي حالة من الإنتعاشة الفنية في الآونة الأخيرة، حيث تستعد حاليًا لطرح أحدث أغانيها وهى أغنية بعنوان "صحاب ماصانوش" ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة على موقع "يوتيوب".



تفاصيل أغنية صحاب ماصانوش

من المقرر أن تكون أغنية صحاب ماصانوش من أنجح الاغاني التي قدمتها ساندي، وأغنية صحاب ماصانوش من تأليف وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أمين نبيل

ويتم طرحها قريبًا، وهذا لا يعد التعاون الأول بين ساندي وعزيز الشافعي، حيث تعاونا قبل في عدة أغاني أبرزهم: "أحلى من الڤانيليا"، "الرعشة"، "زي النهاردة".



ساندي في السينما

وفي سياق آخر يذكر أن آخر الأعمال السينمائية التي شاركت فيها الفنانة ساندي هو فيلم "تاج" من بطولة الفنان تامر حسني والذي تم عرضه في موسم عيد الأضحى المبارك للعام الماضي

وشارك في بطوله فيلم تاج عدد كبير من النجوم إلى جانب الفنان تامر حسني وهم دينا الشربيني، عمرو عبد الجليل، سمر متولي، هالة فاخر، إحسان الترك، وآخرين من النجوم المتميزين، وقد حقق فيلم تاج نجاحا كبيرا في مصر والوطن العربي، والعمل من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.



آخر أعمال ساندي الغنائية

وإلى جانبه يذكر أن آخر الأغاني التي قدمتها الفنانة ساندي حديثًا هى أغنية بعنوان "هوب هوب" وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وماستر وسام عبد المنعم.



كلمات أغنية هوب هوب

وتقول كلمات الأغنية:

يوم ما اتمسكت بيك ما اتمسكتش

ما مسكتش فيّ جامد ما مسكتش

يوم ما اتمسكت بيك ما اتمسكتش

شاطر أوي في الكلام يا مكلامنجي

وفي ساعة الفعل جيت وما نفذتش

مش قد كلمة ليه كنت تقولها

دي حبوب شجاعة وإنتهى مفعولها

شاطر أوي في الهزار يا مضحكنجي

وفي ساعة الجد بجد ما علمتش

هوب، هوب إيه يا حب، حب

إختفيت ليه مني ليه حصل دروب؟

مس، مس لو كلامي مس

ولا جيه ع الجرح قولي وأنا بس

هوب، هوب، هوب إيه يا حب، حب

لو كلامي ع الجرح قولي هستوب