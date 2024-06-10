فيلم "بنقدر ظروفك" يكتفي بحصد 14 ألف جنيه فقط

القاهرة - محمد ابراهيم - استطاع فيلم “بنقدر ظروفك” للنجم أحمد الفيشاوي والفنانة مي سليم، على تصدر المركز الخامس في شباك إيرادات شباك التذاكر خلال الأسبوع الثالث من عرضه.

حقق فيلم “بنقدر ظروفك” مساء أمس الأحد إيرادات بلغت قيمتها 14 ألف و316 جنيه، بإجمالي إيرادات 250 ألف جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

قصة فيلم بنقدر ظروفك



وتدور أحداث فيلم بنقدر ظروفك في إطار من الكوميديا والرومانسية، يعيش حسن وملك في حارة فقيرة يتغذى أهلها على أرجل وهياكل الدجاج، حيث يتناول الفيلم قضية غلاء الأسعار واﻻحتكار وجشع التجار وما نتج عنه من صعوبات الحياة المعيشية.



أبطال فيلم بنقدر ظروفك



وفيلم بنقدر ظروفك يشارك في بطولته كل من أحمد الفيشاوي، مي سليم، نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، تأليف سمير النيل، إخراج أيمن مكرم، وإنتاج colombia art productions لسمير النيل.