نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيهان الشماشرجي في "حالة إنكار" مع خالد النبوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضمت الفنانة جيهان الشماشرجي، لفريق عمل مسلسل "حالة إنكار"، مع النجم خالد النبوي، الذي يأتي ضمن الإنتاجات الأصلية لمنصة TOD.

وبدأت جيهان، تصوير مشاهدها في المسلسل الذي يشارك في بطولته أيضًا يسرا اللوزي، وهاني عادل، وأحمد وفيق، وأحمد مجدي، ومن إخراج أحمد خالد، وإنتاج سالي والي.

وكانت الفنانة جيهان الشماشرجي، قد تألقت في موسم رمضان 2024 بثلاثة أعمال فنية؛ أولها ظهورها كضيفة شرف في مسلسل "الحشاشين" مع النجم كريم عبد العزيز، حيث قدمت دور السلطانة.

أما في مسلسل "جودر" مع الفنان ياسر جلال فقدمت شخصية "شروق"، التي يتشابك مصيرها معه بشكل غير متوقع، وبسببه تتصاعد الأحداث.

كما قدمت دور "إنجي" في الجزء الثاني من مسلسل "كامل العدد"، مع شريف سلامة ودينا الشربيني، وإسعاد يونس، وميمي جمال، وآية سماحة، وإخراج خالد الحلفاوي.