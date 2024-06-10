"جدو مرجان وحكاوي زمان".. عرض مسرحي للأطفال ضمن موسم قصور الثقافة

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أحمد جودة - القاهرة -

شهد مسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى، العرض المسرحي "جدو مرجان وحكاوي زمان"، استمرارا لموسم مسرح الطفل الذي تقدمه بالهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة.

أحداث العرض المسرحي “ جدو مرجان وحكاوي زمان”

تدور أحداث العرض حول الماضي بما يحتويه من قيم ومبادئ وفنون لا تعد ولا تحصى في محاولة لتعريف الأطفال بما يقدم من فن حقيقي يحترم عقلية المشاهد والمجتمع، من خلال الصور الغنائية التي كانت بالراديو بما تحتويها من دراما وقيم وموسيقى وغناء.

ويقدم العرض رسالة لأطفال اليوم الذين خطفتهم التكنولوجيا والموبايل من والديهم وأصدقائهم ومجتمعهم بل من وطنهم بأن يتمسكوا بالقيم الجميلة والدراما البناءة خصوصا أن تلك الصور الغنائية تحمل بين طياتها معاني هادفة ترسخت في وجداننا على مر الزمان ولا زالت تسكننا إلى وقتنا هذا تحاول ألا تتلاشى في ظل التطور التكنولوجي الكبير الذي نعيشه.

وتطرق العرض إلى كيفية التعامل مع التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، بما يتناسب مع قيمنا ومبادئنا التي كونت الشخصية المصرية والتي تميزنا عن كثير من الشعوب.

صناع مسرحية “ جدو مرجان وحكاوي زمان”

"جدو مرجان وحكاوي زمان" تأليف أيمن النمر، وإخراج أحمد عبد الجليل، والعرض لشريحة مسرح الطفل بقصر ثقافة المنصورة.

شهد العرض أعضاء لجنة التحكيم المكونة من المخرج حمدي حسين، مهندسة الديكور نهلة مرسي، المخرج الناقد ناصر عبد التواب، عزت أحمد زكي مدير قصر ثقافة المنصورة.

العرض إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د.جيهان حسن، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وقدم ضمن عروض مسرح الطفل بإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، وفرع ثقافة الدقهلية برئاسة د. عاطف خاطر.

ويأتي العرض ضمن الموسم الحالي من تجربة نوادي مسرح الطفل التي تقدمها هيئة قصور الثقافة لتنمية قدرات ومهارات الطفل وبناء شخصيته، ويشارك بها أكثر من ألف طفل وفنان.