التعاون الأول.. عزيز الشافعي يعلن تعاونه مع عبدالفتاح الجريني في "الحلم الوردي"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الملحن عزيز الشافعي عن اول تعاون مع الفنان عبدالفتاح الجريني في أغنية الحلم الوردي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.





وشارك عزيز الشافعي البرومو الدعائي للأغنية معلقا: "التعاون الأول بين النجم عبدالفتاح الجريني من كلمات وألحان عزيز الشافعي، أغنية الحلم الوردي، توزيع جلال الحمداوي، قريبا".





تفاصيل أغنية الحلم الوردي





أغنية الحلم الوردي لـ عبد الفتاح الجريني، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع موسيقي جلال حمداوي.





آخر أعمال عبدالفتاح الجريني





وطرح النجم عبد الفتاح الجريني مؤخرا أحدث أغانيه التي تحمل اسم "خبط خبط" تزامنا مع احتفالات العيد، وهي من كلمات مصطفى حدوتة وألحان وليد العطار وتوزيع إيهاب كلويبكس وديزل، وإنتاج روتانا.





كلمات اغنية خبط خبط عبد الفتاح جريني

مايعجبنيش العجب وانتي عجباني

معرفش حد غيرك وانتي عارفاني

مايقلقنيش القلق ياللي قلقاني

هتعملي فيا بس ايه تاني





مابيسحرنيش السحر وانتي سحراني

مابتسحلنيش الدنيا وانتي سحلاني

مابيشغلنيش الناس ياللي شغلاني

ده انا بقيت واحد تاني





وخبط خبط في دماغي خبط

خليتي برج من نافوخي انا طار

وضغط ضغط على قلبي ضغط

حرارتي عالية جوة قلبي نار





مابشتكيش الحال وحالي مش حالي

مايهمنيش المال حبك ده راس مالي

ماتبعديش عني وقرّبي تعالي

هوا انتي قاصدة ولا انتي نويالي





مابتفرقليش حاجة وانتي فرقالي

مابيهداليش بال لو جيتي في بالي

مابيجيليش نوم حتى لو جالي

بلاقيكي في الحلم جيالي





وخبط خبط في دماغي خبط

خليتي برج من نافوخي انا طار

وضغط ضغط على قلبي ضغط

حرارتي عالية جوة قلبي نار



