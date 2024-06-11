نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد أزمته الأخيرة.. عمرو دياب يحيي حفلًا غنائيًا في دبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان عمرو دياب، لإحياء حفلًا غنائيًا في دبي بدولة الإمارات يوم 18 يونيو المقبل، وأثارت أسعار تذاكر حفل عمرو دياب جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ارتفاعها بالنسبة لبعض الجمهور، وذلك بعد أزمته الأخيرة بعد واقعة صفعه شاب في إحدى حفلات الزفاف.

أسعار تذاكر حفل عمرو دياب بدبي في موسم عيد الأضحى

وجاءت أسعار تذاكر حفل الهضبة عمرو دياب في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية مقسمة إلى 7 فئات سعرية وهي:

الفئة الأولى الـ VIP وسعرها 995 درهم إماراتي بنحو 12925 جنيه مصري.

الفئة الثانية الـ Premium Diamond سعرها 695 درهما إماراتيا بنحو 9028 جنيه مصري.

الفئة الثالثة الـ Diamond سعرها 595 درهما إماراتيا بنحو 7729 جنيها مصريا.

الفئة الرابعة الـ premium Gold سعرها 395 درهما إماراتيا بنحو 5131 جنيها مصريا.

الفئة الخامسة Regular Standing سعرها 295 درهما إماراتيا بنحو 3832 جنيها مصريا.

الفئة السادسة Silver سعرها 195 درهما إماراتيا بنحو 2533 جنيها مصريا.

الفئة السابعة floor standing سعرها 150 درهما إماراتيا بنحو 1948 جنيها مصريا.

شروط لدخول حفل عمرو دياب

ووضع عمرو دياب شروطًا لدخول الحفل، وكانت إنه ممنوع الدخول لمن هم أقل من 16 عامًا إلا بصحبه والده أو شخص بالغ.

أي طفل يزيد عمره عن 12 شهرًا لا بد من حجز تذكرة له.

ممنوع دخول الحفل لمن هم أقل من 21 سنة.

حفلات عمرو دياب المقبلة

جدير بالذكر إنه يستعد عمرو دياب لإحياء حفلًا غنائيًا في مراسي الساحل الشمالي يوم 29 يونيو المقبل.

ويشهد الحفل مشاركة الدي جي العالمي آدم بورت.

فيما أعلنت الجهات المنظمة لحفل النجم عمرو دياب في بيروت، عن نفاد جميع تذاكر الحفل عقب طرحها بساعة واحدة فقط، والتي من المفترض أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا ضخمًا.

كما يستعد عمرو دياب لإحياء حفل كبير في بيروت يوم 15 يونيو القادم، وذلك بعد النجاح الكبير الذي شهده حفله الأخير هناك، والذي أقيم العام الماضي وشهد حضورًا جماهيريًا غير مسبوقًا لأي فنان عربي هناك.

