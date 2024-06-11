نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نور النبوي يساند والده بالعرض الخاص لفيلم "أهل الكهف" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



حرص الفنان نور النبوي على التواجد بجانب والدة خالد النبوي ومساندته في العرض الخاص لفيلم "أهل الكهف" الذي أقيم العرض الخاص له اليوم والمقام داخل إحدى دور السينما مدينة 6 أكتوبر.



تفاصيل فيلم أهل الكهف



فيلم " أهل الكهف" يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.



يأتي فيلم «أهل الكهف» ضمن أهم وأبرز الأعمال المقتبسة من روائع مسرحيات الكاتب الراحل توفيق الحكيم، وصدرت المسرحية بنفس الإسم عام 1933، وكانت من إخراج زكي طليمات، ولاقت نجاحًا كبيرًا، حتى صدر عنها طبعتان وترجمت إلى لغات الإنجليزية والفرنسية والإيطالية.



أحداث فيلم أهل الكهف





تدور أحداثه في عام 250 ميلادية، حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون، ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.



تريللر «أهل الكهف»





وظهر في تريللر «أهل الكهف» تفاصيل العمل، الذي يحتوي على عدة رسائل وإسقاطات مرتبطة بفصل الدين عن السياسة، وكلها أحداث مرتبطة بالماضي، وبدأ الإعلان بتعريف المشاهد على أبطال العمل، وهما خالد النبوي ومحمد ممدوح، فكل منهما قائد جيش قوي، ما يدفع الإمبراطور مصطفى فهمي لمحاولة اللجوء لهما، كي يساعداه في تحقيق أحلامه العسكرية والسياسية في السيطرة على العالم، وايضا ظهر خالد النبوي، وهو في أحد المعارك، ومعه محمد ممدوح الشهير بـ«تايسون»، وهما يحاربان معًأ، وثالثهما الفنان محمد فراج، الذي يقف معهما في ساحة القتال وكشف البرومو أن العمل يحتوي على بعض الأحداث تاريخية