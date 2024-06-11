نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صداقة أمير عيد وآدم الألفي تتخطى الواقع وتقتحم عالم التمثيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يجمع أمير عيد وآدم الألفي صداقة قوية ليست بالعادية بل أشبه بالعائلة فهى ممتدة لأكثر من 20 عام، ويشارك آدم الألفي عازف "باص جيتار" في فرقة كايروكي في الدراما مع أمير عيد من مسلسل ريفو وحتى دواعي سفر الذي يتم طرحه هذه الأيام.



تفاصيل دور آدم الألفي في دواعي سفر

يقدم آدم الألفى شخصية عمرو الصيرفى، صديق على "أمير عيد" خلال أحداث المسلسل ويقف بجانبه ويساعده ولا يتركه من أجل أن يتخطى أزمته التي يعانى منها.



قصة مسلسل “دواعي سفر”



مسلسل “دواعي سفر” تدور أحداثه حول شخصية تدعى «إبراهيم»، الذي يعيش في عالم من نسج خياله، وعندما يجد نفسه في موقف صعب، يقرر تغيير حياته، ويساعده في ذلك جاره الشاب «علي»، وتتوالى الأحداث.



فريق عمل دواعي سفر

“دواعي سفر” يضم نخبة من نجوم الفن فهو من بطولة أمير عيد ويشاركه بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم نادين، أحمد غزي، كامل الباشا، نادين وأيمن الشيوي، إخراج محمد ناير.



موعد عرض الحلقة التاسعة والعاشرة



من المقرر عرض الحلقتين 9 و10 من مسلسل "دواعي السفر" يوم الأربعاء 12 يونيو في تمام الساعة 12 صباحًا.



آخر أعمال أمير عيد

يذكر أن أمير عيد شارك مؤخرًا في مسلسل "ريفيو" الجزء الثاني، شارك في بطولته عدد كبر من الفنانين، أبرزهم أمير عيد، صدقي صخر، مينا النجار، سارة عبدالرحمن، ملك الحسيني، تامر هاشم، ركين سعد، عمرو جمال، حسن أبو الروس، محمد المولي، هشام الشاذلي، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا على مدار الجزء الأول والثاني.