نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة اعتذار كزبرة عن المشاركة لفيلم "نجوم الساحل" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

اعتذر الفنان كزبرة عن عدم المشاركة في فيلم نجوم الساحل، والذي بدأ التحضير له منذ فترة، وهو من إخراج رؤوف السيد وإنتاج طارق العريان.

كزبرة ومحمد إمام بمسلسل كوبرا



وحقق كزبرة نجاحات واسعة في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل كوبرا، بطولة محمد إمام تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج أحمد شفيق، وشارك في العمل مجدي كامل، أحمد فتحي، هشام إسماعيل، علاء مرسي، دنيا ماهر، محمد ثروت، أوس أوس، محمود البزاوي، أيمن عزب، سلوى عثمان وغيرهم.



وحقق كزبرة نجاحًا كبيرًا مؤخرًا من خلال مشاركته في فيلم الحريفة، بطولة نور النبوي تأليف إياد صالح وإخراج رؤوف السيد وشارك في العمل أحمد غزي، خالد الذهبي، أحمد حسام ميدو، وغيرهم من ضيوف الشرف منهم بيومي فؤاد، جمال حمزة.

أحمد داش يعتذر عن بطولة فيلم شمس الزناتي



كما اعتذر أحمد داش مؤخرًا عن المشاركة في فيلم شمس الزناتي، بطولة محمد إمام تأليف محمد الدباح وإخراج عمرو سلامة، وتم التعاقد مع خالد أنور وأحمد عبد الله محمود للانضمام إلى باقي أبطال العمل.



آخر أعمال أحمد داش

والجدير بالذكر آخر أعمال أحمد داش مسلسل مسار إجباري، والذي جمعه مع عصام عمر وكان من تأليف أمين جمال وإخراج نادين خان وشارك في العمل صابرين، بسمة وظهر محمود البزاوي كضيف شرف.