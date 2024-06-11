نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل طرح ولاد رزق 3..من هو الملاكم العالمي بطل الفيلم ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يشارك الممثل والملاكم العالمي تايسون فيوري في الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق، والذي من المقرر طرحه غدًا العرض الخاص به.



من هو تايسون فيوري ؟

ممثل عالمي بريطاني الأصل، ولد في مدينة مانشستر عام 1988، يصنف ضمن فئة الوزن الثقيل في لعبة الملاكمة، يشارك في الفيلم بشخصيته الحقيقية، وشارك في عدد كبير من الأفلام الأجنبية.



قصة فيلم «ولاد رزق 3»



وتدور أحداث الجزء الثالث من الفيلم بعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

أبطال فيلم ولاد رزق 3 - القاضية



فيلم ولاد رزق 3 - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films.



برومو ولاد رزق 3



وقامت الشركة المنتجة للفيلم بطرح الإعلان الرسمي الخاص بفيلم "ولاد رزق 3- القاضية" أول أمس الثلاثاء الموافق يوم 4 من شهر يونيو الجاري وهو من بطولة أحمد عز، وقد حقق البرومو الرسمي الخاص بالعمل نجاحًا كبيرًا وتصدر التريند من قِبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث وصلت عدد المشاهدات إلى 2 مليون مشاهدة في أقل من 48 ساعة.