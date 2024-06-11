نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار تذاكر حفل عمرو دياب بدبي في موسم عيد الأضحى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد النجم عمرو دياب لإحياء أحدث حفلاته الغنائية الجديدة، والتي من المقرر أن تقام فى دبي يوم 18 يونيو، ويقدم عمرو دياب خلال الحفل أبرز أغانيه القديمة والجديدة، والتي يتفاعل معها الجمهور.



وجاءت أسعار نذاكر حفل الهضبة عمرو دياب في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية مقسمة إلى 7 فئات سعرية وهي:

الفئة الأولى الـ VIP وسعرها 995 درهما إماراتيا بنحو 12925 جنيها مصريا.

الفئة الثانية الـ Premium Diamond سعرها 695 درهما إماراتيا بنحو 9028 جنيها مصريا.

الفئة الثالثة الـ Diamond سعرها 595 درهما إماراتيا بنحو 7729 جنيها مصريا.

الفئة الرابعة الـ premium Gold سعرها 395 درهما إماراتيا بنحو 5131 جنيها مصريا.

الفئة الخامسة Regular Standing سعرها 295 درهما إماراتيا بنحو 3832 جنيها مصريا.

الفئة السادسة Silver سعرها 195 درهما إماراتيا بنحو 2533 جنيها مصريا.

الفئة السابعة floor standing سعرها 150 درهما إماراتيا بنحو 1948 جنيها مصريا.



شروط حفل عمرو دياب في دبي

ممنوع دخول أقل من 16 عامًا إلا بصحبه والده أو شخص بالغ.



أي طفل يزيد عمره عن 12 شهرًا لا بد حجز تذكرة صالحة للدخول.

ممنوع دخول الحفل أقل من 21 سنة.

تعرف على تفاصيل حفل عمرو دياب في بيروت



يحيي عمرو دياب حفلًا كبيرًا في بيروت يوم 15 يونيو، وذلك بعد النجاح الكبير الذي شهده حفله الأخير هناك، والذي أقيم العام الماضي وشهد حضورًا جماهيريًا غير مسبوق لأي فنان عربي هناك.