نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اللعب بقى على الكبير.. كريم قاسم يروج لـ "أولاد رزق3" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ الفنان كريم قاسم حملة الترويج عن فيلمة الجديد الذي يحمل اسم "أولاد رزق القاضية" عبر صفحته الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وحرص كريم قاسم علي تشويق جمهورة لجزء من شخصيته بالعمل وهي شخصية رمضان رزق، وذلك من خلال فيديو ترويجي له.

وعلق قاسم علي الفيديو قائلا: "اللعب بقى على الكبير أو ي بس عشان اللعب يمشي صح، لازم الصغير يكبر".

فيلم أولاد رزق

ويذكر ان قامت الشركة المنتجة للفيلم بطرح الإعلان الرسمي الخاص بفيلم "ولاد رزق 3- القاضية" أول أمس الثلاثاء الموافق يوم 4 من شهر يونيو الجاري وهو من بطولة أحمد عز، وقد حقق البرومو الرسمي الخاص بالعمل نجاحًا كبيرًا وتصدر التريند من قِبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث وصلت عدد المشاهدات إلى 2 مليون مشاهدة في أقل من 48 ساعة.

من المقرر أن يتم طرح فيلم ولاد رزق 3 القاضية في السينمات المصرية بدءًا من يوم 12 من شهر يونيو الجاري بجميع دور العرض ليُنافس أفلام موسم عيد الأضحى المبارك المُقبل.

أبطال فيلم أولاد رزق 2

فيلم "أولاد رزق 2"، يشارك في بطولته مع كل من أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داود وكريم قاسم ومحمد ممدوح، وغيرهم من النجوم وتأليف صلاح الجيهني واخراج طارق العريان.