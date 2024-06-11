بالرغم من أزمته الأخيرة..حفلات عمرو دياب القادمة ترفع شعار كامل العدد

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الهضبة عمرو دياب لإحياء 3 حفلات جديدة خلال شهر يونيو الجاري وتعد هذه الحفلات هى بداية حفلات موسم الصيف لهذا العام، ويذكر أنه قد رفعت الثلاث حفلات شعار كامل العدد.

فيقدم الهضبة حفله الأول يوم 15 يونيو الجاري في بيروت، وحفله الثاني يوم 18 يونيو الجاري في أرينا الكويت، ويقدم حفله الثالث يوم 29 يونيو الجاري في مراسي.

ومن المقرر أن يقدم الهضبة باقة متنوعة من أجمل أغانيه منها (مكانك، أنت الحظ، متتعوضش، مبتغيبش، بتوحشنا، وياه، الليلة، معرفش حد بالاسم ده.... وغيرها الكثير

أسعار تذاكر حفل عمرو دياب بدبي في موسم عيد الأضحى

وجاءت أسعار تذاكر حفل الهضبة عمرو دياب في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية مقسمة إلى 7 فئات سعرية وهي:

الفئة الأولى الـ VIP وسعرها 995 درهم إماراتي بنحو 12925 جنيه مصري.

الفئة الثانية الـ Premium Diamond سعرها 695 درهما إماراتيا بنحو 9028 جنيه مصري.

الفئة الثالثة الـ Diamond سعرها 595 درهما إماراتيا بنحو 7729 جنيها مصريا.

الفئة الرابعة الـ premium Gold سعرها 395 درهما إماراتيا بنحو 5131 جنيها مصريا.

الفئة الخامسة Regular Standing سعرها 295 درهما إماراتيا بنحو 3832 جنيها مصريا.

الفئة السادسة Silver سعرها 195 درهما إماراتيا بنحو 2533 جنيها مصريا.

الفئة السابعة floor standing سعرها 150 درهما إماراتيا بنحو 1948 جنيها مصريا.

شروط لدخول حفل عمرو دياب في دبي

ووضع عمرو دياب شروطًا لدخول الحفل، وكانت إنه ممنوع الدخول لمن هم أقل من 16 عامًا إلا بصحبه والده أو شخص بالغ.

أي طفل يزيد عمره عن 12 شهرًا لا بد من حجز تذكرة له.

ممنوع دخول الحفل لمن هم أقل من 21 سنة.

أزمة عمرو دياب الأخيرة

والجدير بالذكر أنه قد تصدر اسم الفنان عمرو دياب محرك البحث جوجل وأيضًا جميع مواقع التواصل الإجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية وذلك بعد أن قام الفنان عمرو دياب بصفع شاب في حفل زفاف، حيث تداول رواد الإنترنت مقطع فيديو يظهر فيه دياب وهو يصفع الشاب الذي حاول التقاط صورة معه.

وقد أثار هذا الفيديو جدلًا واسعًا،وانقسمت الآراء بين مؤيد لتصرف عمرو دياب رافضًا للمضايقات التي يتعرض لها الفنانون، وبين منتقد لتصرفه واعتباره مبالغًا فيه.