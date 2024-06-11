نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فايا يونان تكشف عن كواليس مسلسل تاج لـ "تيم حسن" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت المطربة السورية فايا يونان عن مشاركاتها في مسلسل تاج السوري، وكواليس وأجواء العمل وتعاونها مع الفنان تيم حسن.

فايا يونان:تيم حسن جاد في شغله ولكنه على الصعيد الشخصي سلس

وقالت الفنانة فايا يونان في تصريحات تلفزيونية عن تعاونها مع الفنان تيم حسن في مسلسل تاج: تيم حسن جاد في شغله ولكنه على الصعيد الشخصي سلس وكمان مريح للي قدامه وأجواء المسلسل كانت جيدة، وكان في نوع من التناغم بين كل فريق العمل وعلى رأسهم تيم حسن وأستاذ بسام كوسا فكانت الأجواء كتير حلوة.

أحداث مسلسل تاج

وتدور أحداث مسلسل تاج حول قصة الملاكم تاج الذي يقدم دوره الفنان تيم حسن، والذي يمر بالعديد من الصعوبات والديون في حياته، مما يضطره للعودة والعمل مع فريق الملاكمة السابق الخاص به، والذي يعمل في الخفاء على مقاومة الاحتلال الفرنسي وتتابع الأحداث.

أبطال مسلسل تاج

ويشارك في بطولة مسلسل تاج العديد من الفنانين بجانب تيم حسن وفايا يونان منهم الفنان بسام كوسا، وجوزيف بو نصار ونورا رحال، وكفاح الخوص، والعمل من ﺇﺧﺮاﺝ سامر البرقاوي وتأليف عمر أبو سعدة.



آخر أعمال الفنانة فايا يونان

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة فايا يونان هى طرحها لأغنية “متل اليوم”.

كلمات أغنية متل اليوم

بكل مرة جديدة بتنسمع هالغنية

حيكون مر الوقت وكبرنا شوية

حيكون في شي راح وفي مكانه جديد

صورة حتقرب وخيال حيصير بعيد

ومسافات حتنقص ومسافات حتزيد

بس كل ما انسمعت هالغنية

اشياء بتبقى هي هي

حضل حبك متل اليوم

ويمكن اكتر شوية

وبكل مرة جديدة بتنسمع هالغنية

يمكن اشياء غريبة نصير نشوفها عادية

وحنخاف من بكرا بس حنستناه

ومسافات حتنقص ومسافات حتزيد

بس كل ما انسمعت هالغنية

اشياء بتبقى هي هي

حضل حبك متل اليوم

ويمكن اكتر شوية