لهذا السبب... خالد زكي يتصدر تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر إسم الفنان خالد زكي تريند محركات بحث جوجل، وذلك بعد انتشار أنباء تفيد بتعرضه لوعكة صحية، بينما انتشرت أنباء أخرى بخصوص وفاته، وتلك ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك.

حقيقة تعرض خالد زكي لوعكة صحية

طمأن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، جمهوره على صحة الفنان خالد زكي، وأكد على أن الفنان يتمتع بصحة جيدة.

شائعات مرض ووفاة خالد زكي



وسبق وأن حرص خالد زكي التعليق على شائعات المرض والوفاة.

وقال: من سنتين نزلت إشاعات إني عيان وبودع، وطلعت أيامها مع عمرو الليثي ونفينا، ورجعت الإشاعات تاني من أسبوعين، والتليفونات لا تنقطع عني وعن بيتي.

وتابع: الشائعات كبيرة جدا وإمبارح موتوني، والمشكلة إنها تضر الأقارب والعائلة والناس، وأطالب بتحري الدقة في تناول أي خبر له علاقة بالمرض أو الوفاة، من خلال الاتصال المباشر بي، أو بالنقابة.

أخر أعمال خالد زكي

و الجدير بالذكر أن أخر أعمال خالد زكي مسلسل الأجهر الذي تم عرضه عبر شاشات التلفزيون المختلفة في الموسم الرمضاني لعام 2023، وكانت تدور أحداثه حيث يُتهم يوسف ظلمًا بقتل والدته، وبعد هروبه تتشابك حياته مع حياة الصائغ سعداوي، الذي يساعده أن يغيير هويته ويصبح مصطفى الأجهر، لكن الأخير لا يتوقف عن البحث عن إخوته والسعي لمعرفة قاتل والدته وكشف الغموض المحيط بماضيه.

أبطال مسلسل الأجهر

وشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم والنجمات، منهم: عمرو سعد، درة، سيد رجب، محمود قابيل، خالد زكي، ناهد السباعي، وغيرهم، والمسلسل من تأليف أحمد حلبة، وإخراج ياسر سامي.