نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعد الصغير: بطالب نجيب ساويرس وصبري نخنوخ بالتدخل لحل أزمة عمرو دياب والشاب المصفوع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق المطرب سعد الصغير على حادثة صفع الفنان عمرو دياب لمعجب حاول التقاط صورة معه خلال حفل زفاف، وذلك عبر صفحته الشخصية موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

ونشر سعد الصغير فيديو بث مباشر له، علي صفحته الشخصية، خلال تواجده في الولايات المتحدة الأمريكية، وكشف رأيه في الأزمة، وعلق قائلا: "لدى وجهة نظر في الموضوع وهى أن عمرو ليس لديه غلط ولا الشاب أيضا خصوصا أن الأخير تعامل معه كأنه يتعامل مع مطرب آخر زى سعد الصغير وشيبة وتامر حسنى وغيرهم، نحن كمطربين نتعرض طول الوقت لذلك بسبب حب الجمهور لنا".

وتابع سعد حديثة: "أتمنى أن يتواصل رجل الأعمال نجيب ساويرس أو صبري نخنوخ مع عمرو دياب حيث تجمع بينهم علاقة صداقة قوية، لحل هذا الموضوع والصلح بين الطرفين".

وحرص سعد الصغير علي توجية رسالة لعمرو دياب قائلا: "إنت نجم كبير لا بد من التعامل بشكل أفضل مع الجمهور والمعجبين، حيث أننا كمطربين متواجدين بسبب الجمهور، وأتمنى منك أن تتواصل مع الشاب وأنا شخصيا بحبك".

وبخصوص الجمهور الذين يسخرون من الشاب وطلب منهم أن يضعوا أنفسهم مكانه قائلا: "حرام عليكم خليكم مكانه".