داكوتا فانينج تكشف سرا عن توم كروز

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أحمد جودة - القاهرة -

كشفت الممثلة الشابة داكوتا فانينج عن أن النجم العالمى توم كروز يشتري لها زوجًا جديدًا من الأحذية كل عام بمناسبة عيد ميلادها،



وقالت:" توم كروز يرسل لي دائمًا نفس الشيء كل عام، لقد أحببت الأحذية عندما كنت صغيرة، وبدأت أتمكن من ارتداء أحذية البالغين عندما كنت في الجولة الصحفية لـ War of the Worlds، وكنت متحمسًا جدًا لها، ولهذا السبب يرسل لي الأحذية دائمًا".

لعبت الممثلة دور البطولة إلى جانب كروز في فيلم War of the Worlds لعام 2005 لستيفن سبيلبرج، عندما كان عمرها 11 عامًا فقط.



لعبت فانينج دور راشيل، ابنة راي فيرير، عامل الرصيف الذي يجب أن يحمي عائلته ويجمع شملهم عندما تغزو كائنات فضائية الأرض وتدمر المدن بآلات حرب عملاقة.

ربما يكون قد مر ما يقرب من 20 عامًا منذ إنتاج الفيلم، لكن يبدو أن الاثنين ظلا على اتصال، حيث كان نجم Top Gun ويرسل لها في عيد ميلادها 23 فبراير من كل عام حذاء جديد.

أعمال داكوتا فانينج

وعلى صعيد آخر، شاركت فانينج، النجم الأمريكي، دينزل واشنطن في فيلم man on fire، في عام 2004، ولعبت بالعمل السينمائي، دور فتاة أمريكية صغيرة تدعى لوبيتا، تعيش مع والديها في المكسيك، وتستعين العائلة بدينزل واشنطن الذي أدى دور كريسي كحارس شخصي للعائلة، على وجه الخصوص القناة بيتا..

وعندما يمر والدة الطفلة بأزمة مالية يستعين بعصابة مكسيكية لخطف لوبيتا، من أجل الهروب من أزمته، وتتوالى الأحداث حتى إنقاذ كريسي للفتاة الصغيرة من خاطفيها، على حساب حياته.

