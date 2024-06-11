نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدر خبر وفاتها... تعرف على أبرز المحطات الفنية لـ مها عطية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

تصدر إسم الفنانة مها عطية مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الدقائق الماضية،



حيث أعلن عن خبر الوفاة، أحد أفراد العائلة حيث كتب منشورا عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلق عليه قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى مها عطية المغفور لها بإذن الله، وإن شاء الله صلاة الجنازة غدًا بمسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر، والعزاء إن شاء الله يوم الخميس بمسجد عمر مكرم، نسألكم الدعاء".

تعليقات الجمهور على المنشور

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات انا لله وانا اليه راجعون، البقاء والدوام لله، ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته يارب العالمين، وغيرها من التعليقات.

بدايتها الفنية

وبدأت الفنانة مها عطية حياتها الفنية بدور مميز في فيلم "خرج ولم يعد"، وذلك عام ١٩٨٤، والتى قامت فيه بدور زينات خطيبة عطية يحيى الفخراني، حيث شارك البطولة كلا من الفنان فريد شوقي، ليلى علوي، توفيق الدقن، عايدة عبدالعزيز، ومن إخراج محمد خان.

كما شاركت في العديد من الأعمال السينمائية وكان من أفلامها، فيلم "وصية رجل مجنون "عام ١٩٨٧، وفيلم "عودة الهارب "عام١٩٩٠، وغيرها من الأعمال التى لاقت نجاحًا كبيرًا وقت عرضها.

كما عملت بالتليفزيون في خلال مسلسل "الفرسان "١٩٩٤ ومسلسل "صعاليك ولكن شعراء" عام ١٩٨٨.