تعرف على حقيقة وجود جزء خامس من مسلسل "المداح" لـ حمادة هلال

القاهرة - محمد ابراهيم - أصبح مسلسل المداح جزء من روتين الجمهور فى السباق الرمضاني فتواجد مسلسل "المداح" وحقق نجاح كبير لمدة أربع مواسم متتالية وكان الجمهور يتحمس لكل جزء أكثر من الجزء الذي سبقه، فقدمت جميع أجزاء مسلسل "المداح" حالة من الإثارة والتشويق فالجمهور أصبح ينتظر كل جزء كل عام دون كلل أو ملل.

واستقر صناع مسلسل "المداح" أن يقدمون جزء خامس من هذه السلسلة، وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي بعض الأخبار التي تفيد عن وجود جزء خامس من مسلسل "المداح" وأن هذا الجزء هو يعتبر ختام لنجاح هذه السلسلة.

تفاصيل مسلسل "المداح 4"

وفي سياق متصل يذكر أنه قد حقق الجزء الرابع من مسلسل المداح، الذي عرض في الموسم الرمضاني المنقضي نجاحًا كبيرًا.

مسلسل المداح 4 مكون من 30 حلقة، ومن بطولة حماده هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محمد عز، وهلا السعيد، ويظهر خلال الأحداث عدد من ضيوف الشرف منهم دياب وسهر الصايغ ومحسن محي الدين ومحمد نجاتي وأشرف زكي، ومن تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.

قصة مسلسل المداح الجزء الرابع

يتكلم مسلسل المداح الجزء الرابع عن قصة تدور حول البحث في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، حيث أن حمادة هلال القائم بدور الشيخ صابر المداح في قيامه بالتخلص من الجن الكبير الذي يقوم بمواجهته، ويتم هذا بعد ان يقوم الشيخ بحرق قبيلة هند بنت الأحمر في آخر الجزء الثالث وهذا الذي تم إذاعته في موسم رمضان قبل الماضي عام 2023.

حمادة هلال يتحدث عن أغنية "لقيناك حابس" من المداح 4

وتحدث الفنان حمادة هلال أثناء استضافته في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب عن تفاصيل صناعة أغنية لقيناك حابس من مسلسل "المداح" بإستخدام الذكاء الإصطناعي، مشيرًا إلى أن المغنية التي قامت بأداء الأغنية غير موجودة في الواقع، وإنما تم تركيب صوتها على الكلمات.

وقال الفنان حمادة هلال في تصريحات تليفزيونية خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب: "في أغنية تتر مسلسل "المداح 4" الشهيرة، استُخدم صوت فلكلوري من أصوات زمان ورُكِّب كلام الأغنية على هذا الصوت باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. ومن اللافت أن المغنية الظاهرة في الأغنية لم تكن موجودة في الحقيقة".

كلمات أغنية "لقيناك حابس"

لاجِيِنَاكْ حَابِس

فا چِيناك لابِس

لاجِيناك رَاسي

خَليِناك حَايس

شَجْيِنا چْدَارَك

نُورنَا زَار دَارَك

صِيرْنَا زُوَارَك

لاجِيِنَاكْ حَابِس

فا چِيناك لابِس

لاجِيناك رَاسي

خَليِناك حَايس

شَجْيِنا چْدَارَك

نُورنَا زَار دَارَك

إتْفَرْطوا حروُفَك

صِيرْنَا زُوَارَك