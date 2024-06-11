نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوميدي واكشن ورومانسي.. قائمة أفلام عيد الأضحي 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الجمهور لعرض عدد كبير من أفلام والتي تشارك ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2024، والذي يشهد منافسة قوية وتنوع كبير في نوعية الأفلام المطروح خلال الفترة المقبلة.

وينشر دوت الخليج الفني قائمة أفلام عيد الأضحي المقبلة،التي تشهدها السينما المصرية خلال الأيام القليلة المقبلة.

أحداث عصابة الماكس

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، حول شخصية المكسيكي الذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج للاستعانة بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل تهدد نجاح العملية.

أبطال فيلم عصابة الماكس

يشارك في بطولة فيلم "عصابة الماكس " بجانب الفنان أحمد فهمي عدد كبير من الفنانين أبرزهم: لبلبة، روبي أوس أوس مصطفى بسيط حاتم صلاح محمد لطفى وأحمد فهيم، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا وهشام ماجد، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، والفيلم من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، وإنتاج هشام عبد الخالق وعمرو كمال.

فيلم أولا رزق 3

وتدور أحداث فيلم ولاد رزق 3 حول مشاهد الأكشن والمطاردة والعمليات الإجرامية لأولاد رزق بعد أن اتخذوا عهدًا بألا يعودون لتلك الممارسات مرة أخرى، ولكنهم يتورطون فيجتمعون من جديد لتنفيذ عملية أكبر وأخطر.

أبطال فيلم أولاد رزق 3

ببطولته أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، سيد رجب، آسر ياسين، تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان.

فيلم أهل الكهف

يأتي فيلم «أهل الكهف» ضمن أهم وأبرز الأعمال المقتبسة من روائع مسرحيات الكاتب الراحل توفيق الحكيم، وصدرت المسرحية بنفس الإسم عام 1933، وكانت من إخراج زكي طليمات، ولاقت نجاحًا كبيرًا، حتى صدر عنها طبعتان وترجمت إلى لغات الإنجليزية والفرنسية والإيطالية.

أبطال فيلم أهل الكهف

فيلم " أهل الكهف" يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

فيلم جوازة توكسيك

تدور أحداث فيلم جوازة توكسيك في إطار كوميدي حول قصة حب فريدة وكريم، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، لتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل في مصيرهما، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تمامًا عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية، فهل ستنتهي رحلة فريدة وكريم بالزواج الذي يحلمان به؟

أبطال فيلم جوازة توكسيك

بطولة نخبة من نجوم الفن، منهم: ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة، نورين أبو سعدة، فاروق قنديل، وآخرين، والعمل من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

فيلم اللعب مع العيال

تدور قصته حول شاب يتعرض لعدد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسا على عقب في إطار كوميدي، ويجسد محمد إمام خلال أحداث الفيلم شخصية مدرس تاريخ يطلب نقله إلى إحدى المدارس التي تقع بالصحراء، ثم تجمعه قصة حب بأسماء جلال ويتعرض لعدد من الازمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسًا على عقب وذلك في إطار كوميدي.

أبطال فيلم اللعب مع العيال

يعد فيلم اللعب مع العيال، من إنتاج اتحاد الفنانين للسينما والفيديو، ويشارك في بطولته مع الفنان محمد إمام كل من الفنانة أسماء جلال والفنان باسم سمرة والفنان حجاج عبد العظيم والفنانة ويزو ومصطفى غريب وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف وإخراج شريف عرفة وهو العمل الأول الذي بينه وبين محمد عادل إمام.