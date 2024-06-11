نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على شخصية عارفة عبد الرسول في "روح جدو " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تستعد الفنانة عارفة عبد الرسول لخوض أحدث أعمالها الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم " روح جدو" من بطولة رنا رئيس.



ومن المقرر أن تظهر عارفة خلال الأحداث شخصية سيدة غنية تحاول بيع قصرها.

أبطال روح جدو

روح جدو من نوعية أعمال الدراما القصيرة، مكون من 8 حلقات، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات، ومن بطولة رنا رئيس، إسلام إبراهيم، إنتصار، سلوى عثمان، حجاج عبدالعظيم، ومحمد محمدي، مع عدد من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف حسام كمال وأدهم سعيد، ومن إخراج أسامة عرابي.

عارفة عبدالرسول في اللعبة 5

ومن ناحية أخرى، تستعد عارفة عبدالرسول لتصوير الجزء الخامس من مسلسل اللعبة خلال الفترة المقبلة، والعمل من بطولة شيكو وهشام ماجد، ويدور في إطار اجتماعي كوميدي تشويقي.

اخر أعمال عارفة عبد الرسول

يذكر أن آخر أعمال عارفة عبد الرسول فيلم بنقدر ظروفك، والذي يجمعها بـ أحمد الفيشاوي، والعمل يدور في إطار اجتماعي رومانسي كوميدي.

بنقدر ظروفك من بطولة أحمد الفيشاوي، مي سليم،، نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، يوسف وائل نور، ويوسف الأسدي، والفيلم من تأليف سمير النيل، إخراج أيمن مكرم، وإنتاج شركة colombia art productions لـ سمير النيل.

آخر أعمال عارفة عبد الرسول



والجدير بالذكر آخر أعمال عارفة عبد الرسول مسلسل رحيل، دارت أحداثه في إطار اجتماعي درامي، مكون من 15 حلقة، وشارك في بطولته أحمد صلاح حسني، محمد كيلاني، حازم سمير، أحمد صيام، عارفة عبدالرسول، بسنت صيام، مي القاضي، وعزت زين، والعمل من تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج محمد عبدالسلام.