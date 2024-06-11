نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للإطمئنان على صحته.. آمال ماهر تشارك محمد عبده في دويتو غنائي عفوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت المطربة آمال ماهر جمهورها دويتو غنائي مفاجئ مع "فنان العرب" محمد عبده، وذلك خلال اتصال هاتفي للاطمئنان على صحته بعد إصابته بمرض السرطان.

أغنية “الرسائل”

ووثق سالم الهندي رئيس شركة "روتانا" لحظة الدويتو الغنائي العفوي في مقطع فيديو قصير على منصة "إكس"، ظهر في الفيديو محمد عبده وهو يغني أغنيته الشهيرة "الرسائل" بينما شاركته آمال ماهر الغناء عبر مكالمة الفيديو.

وبدا على محمد عبده التأثر الواضح خلال الاتصال، حيث عبر عن سعادته بالتواصل مع آمال ماهر، كما أبدى إعجابه الكبير بأدائها المميز للأغنية.

إشادة الجمهور بصوت آمال ماهر ومحمد عبده

من جانبه، تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الفيديو، حيث أشادوا بالصوت العذب لكل من آمال ماهر ومحمد عبده، كما عبروا عن سعادتهم بهذا الدويتو الغنائي الاستثنائي.

ويعد هذا الدويتو هو الأول الذي يجمع بين آمال ماهر ومحمد عبده، على الرغم من العلاقة الفنية الطيبة التي تربطهما.

يذكر أن آمال ماهر كانت قد عبرت عن سعادتها بتحسن حالة محمد عبده الصحية، وذلك من خلال منشور على حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".