في هذا الموعد.. نانسي عجرم تحيي حفلًا غنائيًا في أسبانيا

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الفنانة نانسي عجرم، لإحياء حفلًا غنائيًا في أسبانيا، وذلك يوم 8 أغسطس المقبل، ومن المقرر أن تقدم خلاله باقة من أجمل أغانيها المفضلة لدى جمهورها ومحبيها.



آخر أعمال نانسي عجرم

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نانسي عجرم هو تقديمها أغنيتين في فيلم "مقسوم"، حيث حملت اسم الأغنية الأولى "مقسوم" وهى من كلمات تامر مهدي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع coolpix boy، أما الأغنية الثانية فجاء اسمها "قلبي يا محتاس".

أبطال فيلم مقسوم

شارك في بطولة فيلم "مقسوم" عدد كبير من الفنانين أبرزهم ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبد الرحمن وعمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج أحمد يوسف وهيثم دبور وكريم الشناوي، وظهر خلال الإعلان الرسمي للفيلم العديد من ضيوف الشرف مثل السيناريست تامر حبيب والنجم محمد ممدوح والنجمة ثراء جبيل والمخرج هاني خليفة.