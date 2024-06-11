نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاران جوهار يعلن موعد طرح فيلمه الجديد kill في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المخرج والمنتج الهندي الكبير كاران جوهار عن موعد طرح أحدث أعماله السينمائية، وهو فيلم سيطرح بعنوان Kill.

وبحسب إنديا توداي، الفيلم تقرر طرحه للعرض في صالات العرض الهندية خلال شهر يوليو المقبل.

ويعيش المخرج والمنتج الهندي الكبير كاران جوهار فترة انتعاشة فنية، باستمراره بالإعلان عن مجموعة جديدة من أفلامه القادمة.

وكان أحدث ما أعلن عنه كاران، هو جزء ثاني يطرح من الفيلم الرومانسي Dhadak 2، من بطولة تريبتي ديمري وسيدهاننت شاتورفيدي.

و بالتزامن مع احتفاله بعيد ميلاده، فاجأ المخرج والمنتج الهندي كاران جوهار متابعيه بالاعلان عن فيلم جديد يحقق من خلاله أمنية تمناها عشاق سينما بوليوود لسنوات.

ووفق إنديا توداي، نشر كاران جوهار صورة له في عيد ميلاده، يعلن بها عن أن الفيلم الجديد سيشهد لم شمل شاه روخ خان وكاجول في بطولة جديدة.

وكانت قد كشفت تسريبات عن المشروع السينمائي المقبل للنجم الهندي الكبير شاه روخ خان، حيث سيجسد شخصية شبيهة بشخصية "دون" السينمائية من عالم بوليوود.

ووفق إنديا توداي، الشخصية لن يجسدها شارو في فيلم من إخراج فرحان اختار، وكن في مشروع مستقل به يطرح بعنوان King من إخراج Sujoy Ghosh.

وأعلن رسميًا عن ترشيح افلام النجم شاه روخ خان الجديدة Jawan وPathaan، لجوائز international stunt الدولية للسينما.

ووفق إنديا توداي، ترشح الأفلام المميزة لشارو لهذه الجوائز، لما قدمه من قصة مميزة ومشاهد أكشن استثنائية.

ووفق إنديا توداي، كانت أيضًا الممثلة الشابة كيارا ادفاني، أكثر فناني بوليوود من حيث معدلات البحث عنها على محرك بحث جوجل.

أرقام قياسية

أيضًا نجح فيلم Jawan الجديد للنجم شاه روخ خان، في أن يصبح الفيلم الهندي الأعلى تحقيقًا للإيرادات عبر تاريخ بوليوود، بعد ما حققه من إقبال جماهيري ساحق.

الفيلم الجديد، الذي طرح بعنوان Gadar 2 للممثل الهندي الشهير صني ديول، والذي تربع على قمة إيرادات شباك التذاكر الهندي حتى 27 من سبتمبر الماضي.

إقبال كبير

وكان قد نجح فيلم Jawan المنتظر للنجم الهندي الكبير شاه روخ خان، في التفوق على فيلم Pathaan للفنان نفسه، في معدلات الحجز المسبق للتذاكر داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب ما ذكر موقع إنديا توداي، كان هناك إقبال كبير على الحجز المسبق لتذاكر Jawan قبل عرضه رسميًا في صالات العرض بالولايات المتحدة، ما يبشر بتحقيقه لإيرادات قياسية مرتقبة.