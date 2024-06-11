فن ومشاهير

عاجل.. وفاة الموزع أمير جادو بعد صراع مع المرض

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القاهرة - محمد ابراهيم - رحل عن عالمنا اليوم الملحن والموزع الموسيقي أمير جادو بعد صراع مع مرض السرطان، لتفقد الساحة الفنية اليوم واحدًا من مبدعين المجال الموسيقي.

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نعي زملائه


وحرص عدد من زملائه في الوسط الفني على نعيه عبر صفحات السوشيال ميديا المختلفة، معبرين عن حزنهم الشديد مؤكدين على تميزه في الوسط الفني.

 

وحرص الفنان شريف إدريس، على نعيه، من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك"، حيث كتب منشورًا قال فيه:" لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، مع السلامة يا أمير،الصديق العزيز المؤلف الموسيقي والانسان المحترم الطيب أمير جادو في ذمة الله،بعد صراع مع المرض اللعين".

 

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أعمال أمير جادو


من أبرز أعماله: فيلم "مش مهم"، فيلم "صندوق الدنيا" الذي حصد من خلاله جائزة أفضل موسيقى تصويرية، مسلسل "حضرة الموقف"، مسلسل "بتوقيت جدة"، الفيلم السعودي "بخروش"، وفيلم "حين رأت".

محمد الشيخ

محمد الشيخ

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