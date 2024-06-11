نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل عرضه في السينما.. تعرف على النجوم المشاركين في "ولاد رزق 3" للمرة الأولى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نجوم فيلم "ولاد رزق 3 "القاضية، لانطلاق عرضه في دور العرض السينمائية، غدًا الأربعاء الموافق 12 يونيو الجاري، تزامنًا مع عيد الأضحى المبارك، وسيشهد العمل ظهور عدد كبير من الفنانين الذين لأول مرة في هذا الموسم ولم يشاركوا في الجزأين السابقين من العمل.



فانضم عدد من النجوم في ولاد رزق 3 القاضية أبرزهم هو الفنان كريم عبدالعزيز الذي يظهر كضيف شرف، والفنانة أسماء جلال التي تشارك للمرة الأولى في سلسلة أجزاء ولاد رزق، بالإضافة للفنان علي صبحي، والفنان أحمد الرافعي الذي يظهر أيضًا للمرة الأولى ضمن الأحداث.



قصة فيلم «ولاد رزق 3»

وتدور أحداث الجزء الثالث من الفيلم بعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

أبطال فيلم ولاد رزق 3 القاضية

فيلم ولاد رزق 3 - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films.